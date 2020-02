Krupp-Stiftung dringt auf schnelle Entscheidung zu Thyssenkrupp-Aufzuggeschäft

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Finanztrends Video zu thyssenkrupp



mehr >

Essen (ots) - Krupp-Stiftungschefin Ursula Gather dringt auf eine rascheEntscheidung im Bieterverfahren für das Aufzuggeschäft von Thyssenkrupp. Eskomme "nun auf Schnelligkeit an", sagte Gather im Interview mit derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe). "Der Vorstand hat jetztals Aufgabe die wertmaximierende Verselbstständigung der Aufzugsparte Elevatorvor sich, um mit den Einnahmen die anderen Geschäftsbereiche stärken zu können",sagte Gather, die an der Spitze des größten Thyssenkrupp-Aktionärs steht. ImBereich Elevator, der als Tafelsilber von Thyssenkrupp gilt, sind mehr als50.000 Menschen beschäftigt - fast jeder dritte Mitarbeiter des Konzerns.Als Optionen für die anstehende Transaktion bezeichnete Krupp-StiftungschefinGather sowohl einen Mehrheits- als auch einen Komplettverkauf. "Nach derElevator-Transaktion erwarte ich eine schnelle Entscheidung zum Einsatz derMittel, auch in der Stahlsparte", sagte Gather. Der Stahlbereich soll nach dergescheiterten Fusion mit Tata das alte und neue Kerngeschäft von Thyssenkruppsein. Zur Frage, ob sie den Konzern in seiner Existenz bedroht sehe, sagteGather: "Nein. Die Lage ist zwar herausfordernd, aber ich gehe fest davon aus,dass der Vorstand dem Unternehmen wieder Wasser unter den Kiel verschafft."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55903/4525963OTS: Westdeutsche Allgemeine ZeitungOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell