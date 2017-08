Krumm in der Form, köstlich im Geschmack - ALDI SÜD verkauft Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -Viele Lebensmittel gelangen aufgrund optischer Makel nicht in dieRegale der Supermärkte und werden aussortiert. Um auf diese Form derLebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen, bietet ALDI SÜDMöhren und Äpfel der Klasse II an. Die "Krummen Dinger", wie sie beiALDI SÜD gekennzeichnet werden, können Schönheitsfehler aufweisen. Inpuncto Geschmack stehen sie ihren makellosen Artgenossen aber innichts nach. Die Bio-Karotten werden ab Ende August, die Äpfel abEnde September bei ALDI SÜD erhältlich sein.ALDI SÜD setzt Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung in derLieferketteZu unförmig, zu schief und zu krumm - In der öffentlichenDiskussion werden Anforderungen an äußere Merkmale von Lebensmittelnals Hauptgrund für das Entstehen von Lebensmittelverschwendung in derLieferkette benannt. Im Fokus der Diskussion steht insbesondere derBereich Obst und Gemüse."Mit dem Angebot 'zweitklassiger' Ware erweitern wir unsereToleranzen im Einkauf und setzen ein Zeichen gegenLebensmittelverschwendung in der Lieferkette. Gleichzeitig möchtenwir unsere Kunden davon überzeugen, dass auch Obst- undGemüse-Produkte mit kleinen optischen Fehlern trotzdem vonausgezeichneter geschmacklicher Qualität sein können", erklärtPhilipp Skorning, Group Buying Director und verantwortlich fürQualitätssicherung und Corporate Responsibility bei ALDI SÜD. Erergänzt: "Wie viel Obst und Gemüse künftig in einer PackungSchönheitsfehler aufweisen, hängt von den landwirtschaftlichenGegebenheiten, beispielsweise der Witterung, ab."Fachhochschule Münster analysiert die WirkungDas Institut für Nachhaltige Ernährung (iSuN) der FachhochschuleMünster beschäftigt sich seit mehreren Jahren aktiv mit dem Thema derReduktion von vermeidbaren Lebensmittelabfällen. In Kooperation mitALDI SÜD werden sie den Verkauf der "Krummen Dinger" begleiten undwissenschaftlich auswerten. Vorrangiges Ziel dabei ist, die Ursachenfür Lebensmittelverluste zu erkennen und weitere Reduktionspotentialezu identifizieren.Engagement von ALDI SÜD gegen LebensmittelverlusteAls Teilnehmer des EU-Projekts "REFRESH" hat sich ALDI SÜDweiterhin dazu verpflichtet, mithilfe unterschiedlicher Maßnahmendaran mitzuwirken, Lebensmittelverluste und -abfälle zu verringern.Weitere Informationen zum Engagement von ALDI SÜD gegenLebensmittelverluste entlang der Lieferkette finden Sie auf unsererWebsite.Produkte und LaufzeitenFolgende Artikel werden mit dem Label "Krumme Dinger" in derKlasse II angeboten:Bio-Karotten, Ab Ende August 2017Äpfel, Ab Ende September 2017Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, E-Mail: presse@aldi-sued.dePressematerial: www.aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI S?D, übermittelt durch news aktuell