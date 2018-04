Berlin (ots) - (DBV) Anlässlich der Agrarministerkonferenz inMünster fordert der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes(DBV), Bernhard Krüsken, die Landwirtschaftsminister von Bund undLändern auf, verlässliche Rahmenbedingungen für die Tierhaltung inDeutschland zu schaffen. "Vor allem für die Sauenhalter ist es fünfvor 12. Unsere Betriebe stehen voll im innereuropäischen Wettbewerb,müssen den Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration und demKupieren der Schwänze bewältigen und sollen nun gleichzeitig neueAnforderungen für ihre Stallanlagen umsetzen. Bei allerNotwendigkeit, die Schweinehaltung weiterzuentwickeln: Das wird vielebäuerliche Betriebe in den Ausstieg treiben und den ohnehin schonlaufenden Exodus der Ferkelerzeugung in andere europäische Ländermassiv beschleunigen", erklärt Krüsken. Es gelte, ein Gleichgewichtzwischen der Investitionssicherheit für neue Ställe und fürInvestitionen in höhere Tierwohlstandards auf der einen und einerPerspektive für bestehende Betriebe auf der anderen Seite zu finden.Die Agrarministerkonferenz müsse dies insbesondere bei derNeuregelung der Anforderungen für Kastenstände und Abferkelbuchtenund durch die Schaffung weiterer Alternativen zur betäubungslosenFerkelkastration berücksichtigen. "Wir brauchen praktikable Lösungenmit echtem Mehrwert für den Tierschutz", so KrüskenDer DBV-Generalsekretär drängt auch auf bessere Rahmenbedingungenfür Investitionen in mehr Tierwohl und eine bessere Tierhaltung. Diebau- und umweltrechtliche Genehmigungspraxis sei in vielen Regionenzu einem "nahezu unüberwindbaren Hindernis" geworden. Die Folge isteine große Verunsicherung bei den Tierhaltern sowie eine erheblicheBeeinträchtigung der Bereitschaft zu solchen Investitionen. "Wenn eshier keine Vereinfachungen im Genehmigungsrecht gibt, ist der Weg zumehr Tierwohl blockiert."Der Link zum Forderungspapier des DBV unterwww.bauernverband.de/amk-muenster-2018.Pressekontakt:Kontakt:Deutscher BauernverbandAxel FinkenwirthPressesprecherTel.: 030 / 31904 240Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuell