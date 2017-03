"Kroymann" jetzt schon viral und am 9. März im Ersten - Radio Bremen-Sketch-Comedy mit Maren Kroymann erfolgreich im Netz, am Donnerstag ab 18 Uhr in der Mediathek und um 23:30 Uhr im TV

Bremen (ots) - In den letzten Tagen ist Maren Kroymann ein viralerCoup in Deutschland gelungen: Ihr bitterböses Musikvideo "Wir sinddie Alten" wurde auf Facebook bereits über 775.00 mal gesehen und istauf dem Weg zur Klickmillionen."Mit 67 bin ich ein Internetphänomen?! Ich hab das ganzeWochenende gebraucht, mich zu fassen. Mit dem Erfolg habe ichüberhaupt nicht gerechnet. Ich fremdle ja noch mit diesenInternetdingern. Ich finde es super, dass nicht nur geliked wird,sondern es eine Diskussion gibt: Es löst was aus", freut sich MarenKroymann.Mit Zeilen wie: "Geht ruhig alle dieses Jahr zur Wahl, wähltlinks-liberal, sozial-radikal oder neutral. Eigentlich ist das scheißegal, denn wir sind wieder mal in der Überzahl im Wahllokal", willKroymann im Wahljahr 2017 auch diejenigen mobilisieren, denen ihreRolle als Wähler vielleicht noch nicht klar war. "Das Thema zum Videowar relativ schnell klar. Brexit, AfD und Trump haben deutlichgemacht, die Älteren sind hier der entscheidende Faktor. Das wolltenwir mal unmissverständlich aussprechen und ich wollte durchaus auchmeine eigene Altersgruppe damit provozieren", so die Humoristin.In den Kommentarspalten der sozialen Netzwerke wird jetzt zumBeispiel eine Altersobergrenze für Wähler verlangt und die Frageerörtert, ob der Song den Jungen nicht endgültig die Lust am Wählennimmt, weil sie glauben, gegen "Die Alten" ohenhin keine Chance zuhaben.zum Video auf Facebook:https://www.facebook.com/KroymannARD/videos/593641507497675/zum Account auf Facebook: https://www.facebook.com/KroymannARD/Der Song ist ein Teil der Radio Bremen-Sketch-Comedy "Kroymann",die am Donnerstag ab 18 Uhr in der Mediathek Das Erste(http://mediathek.daserste.de/) verfügbar und um 23:30 Uhr im Erstenzu sehen ist.Wenn Maren Kroymann zusammen mit Annette Frier, BurghartKlaussner, Cordula Stratmann, Arved Birnbaum und anderen in derRadio-Bremen-Sketch-Comedy "Kroymann" einen satirischen Blick aufFrau und Mann, auf Alt und Jung, auf Politik und Gesellschaft wirft,wird es bitterböse: Die "Psychologin" Annette Frier versteht dieÄngste ihrer "Patientin" Kroymann vor einer neuen Fernsehproduktionzu gut, die "Chefs" Burghart Klaussner und Arved Birnbaum finden inder "Bewerberin" Kroymann die am besten behinderte Kandidatin und beidem Orientierungsgespräch mit der "Seminarleiterin" Cordula Stratmannerzählt die "Star-Schauspielerin" Kroymann, wie eineSchauspielkarriere wirklich funktioniert - jenseits alleremanzipatorischen Behauptungen. Schnell und erbarmungslos nimmt"Kroymann" alles auseinander, was politisch korrekt wirkt. Und amEnde ist Maren Kroymann sicher "Wir sind die Alten. Ihr seid dieGeilsten. Aber wir sind die Meisten!" In "Kroymann" schlüpft dieSchauspielerin, Musikerin und Humoristin Maren Kroymann inverschiedenste Frauenrollen und zeigt einmal mehr ihraußergewöhnliches Talent. Eine weibliche Comedian über 60 blickt inSketchen des generationsübergreifenden Autorenteams (SebastianColley, Maren Kroymann, Hans Zippert u.a.) unter der Regie von FelixStienz und Philipp Käßbohrer auf die Gegenwart.Besetzung:Maren Kroymann, Annette Frier, Burghart Klaussner, CordulaStratmann, Arved Birnbaum, Jürgen Rißmann, Volker Muthmann, HeikoPinkowski, Frank Bramkamp, Laura Schwickerath, Anna-Katharina Fecher,Silke Löw u.a.Eine btf-Produktion im Auftrag von Radio Bremen für Das ErsteFotos können unter www.ard-foto.de abgerufen werden.Im Vorführraum des Pressedienstes Das Erste(https://presse.daserste.de/pages/vorfuehrraum/liste.aspx) steht diekomplette Sendung bereit.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421/246-41050presse.pr@radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell