Kronprinz Mohammed bin Salman präsentiert THE LINE in NEOM - eine Revolution des urbanen Lebens

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - - Frei von Autos und Straßen haben Anwohner zu Fuß in nur fünf Minuten den Zugang zur Natur und zu allen Bedürfnissen des täglichen Lebens- Schaffung von 380.000 Arbeitsplätzen und Beitrag von 180 Mrd. SAR (48 Mrd. Dollar) zum BIP bis 2030- 170 km lange Erschließung von supervernetzten, KI-fähigen Gemeinden, die mit 100 Prozent erneuerbarer Energie versorgt werdenSeine Königliche Hoheit, Mohammed bin Salman, Kronprinz des Königreichs Saudi-Arabien und Aufsichtsratsvorsitzender der NEOM Company, hat heute THE LINE vorgestellt - eine Revolution des urbanen Lebens in NEOM und ein zukunftsweisendes Beispiel dafür, wie Mensch und Natur in Harmonie zusammen existieren können.THE LINE ist eine 170 km lange urbane Erschließung, die aus modernen, stark vernetzten Gemeinden besteht, die ohne Autos und Straßen auskommen und inmitten der Natur errichtet werden. Es ist eine direkte Antwort auf einige der dringlichsten Herausforderungen, mit denen die Menschheit heute konfrontiert ist, wie z.B. veraltete Infrastruktur, Umweltverschmutzung, Verkehr und eine hohe Bevölkerungsdichte.Als Eckpfeiler der saudi-arabischen Vision 2030 und als wirtschaftlicher Motor für das Königreich, wird diese urbane Erschließung die industrielle Diversifizierung vorantreiben und soll bis 2030 380.000 zukunftsweisende Arbeitsplätze schaffen sowie 180 Mrd. SAR (48 Mrd. USD) zum inländischen BIP beitragen."Im Laufe der Geschichte wurden Städte gebaut, um ihre Bürger auf engem Raum zu schützen. Nach der industriellen Revolution haben die Städte Maschinen, Autos und Fabriken den Vorrang vor den Menschen gegeben. In Städten, die als die fortschrittlichsten der Welt gelten, pendeln Menschen jahrelang. Bis 2050 wird sich die Dauer des Pendelns zwischen Wohnort und Arbeitsplatz verdoppeln. Bis dahin werden auch eine Milliarde Menschen aufgrund steigender CO2-Emissionen und des steigenden Meeresspiegels umgesiedelt werden müssen. 90 Prozent der Menschen atmen verschmutzte Luft ein. Warum sollten wir die Natur für die zukünftige Entwicklung opfern? Warum sollten jedes Jahr 7 Millionen Menschen aufgrund von Umweltverschmutzung sterben? Warum sollten wir jedes Jahr eine Million Menschen aufgrund von Verkehrsunfällen verlieren? Und warum sollten wir akzeptieren, dass Menschen Jahre ihres Lebens mit Pendeln verschwenden?", gibt Kronprinz Mohammed bin Salman zu denken."Daher müssen wir das Konzept der konventionellen Stadt in das einer futuristischen umwandeln", fügt er hinzu. "Heute stelle ich Ihnen als Aufsichtsratsvorsitzender von NEOM "THE LINE" vor, eine Millionenstadt die sich über eine Länge von 170 km erstreckt, 95 Prozent der Natur innerhalb von NEOM bewahrt und ohne Autos, ohne Straßen und ohne Kohlenstoffemissionen auskommt."Mit THE LINE wurde seit 150 Jahren das erste Mal eine große Stadtentwicklung um Menschen herum konzipiert und nicht um Straßen. Fußgängerfreundlichkeit wird das Leben in THE LINE bestimmen - alle grundlegenden täglichen Dienstleistungen, wie Schulen, medizinische Kliniken, Freizeiteinrichtungen sowie Grünflächen, werden innerhalb von fünf Minuten zu Fuß erreichbar sein.Eine Ultra-Hochgeschwindigkeits-Bahn und autonome Mobilitätslösungen werden das Reisen erleichtern und den Bewohnern die Möglichkeit geben, Zeit für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zurückzugewinnen. Es ist geplant, dass keine Fahrt länger als 20 Minuten dauern wird.Die Gemeinschaften von THE LINE werden kognitiv sein, angetrieben durch Künstliche Intelligenz (KI), die kontinuierlich vorausschauend lernt, um das Leben zu erleichtern und Zeit für Bewohner und Unternehmen zu schaffen. Schätzungsweise 90 Prozent der verfügbaren Daten werden genutzt, um die Infrastruktur zu verbessern - weit mehr als die 1 Prozent, die typischerweise in bestehenden Smart Cities genutzt werden.THE LINE definiert Nachhaltigkeit neu und wird auf klimaschonenden Stadtentwicklungen basieren, die mit 100 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden und den Bewohnern eine schadstofffreie, gesündere und nachhaltigere Umgebung bieten. Gemeinden mit gemischter Nutzung werden um die Grünflächen herum gebaut, statt über sie hinweg.NEOM's Zukunftssektoren, die von globalen Branchenführern geleitet werden, gehen bereits einige der größten Herausforderungen der Welt an. Sie leisten Pionierarbeit für einen neuen Markt bahnbrechender Innovationen und schaffen Rahmenbedingungen dafür, Talente, Investoren und Partner anzuziehen, um Teil des wirtschaftlichen Ökosystems zu werden.Der Bau von THE LINE wird im ersten Quartal 2021 beginnen. THE LINE ist eines der komplexesten und anspruchsvollsten Infrastrukturprojekte der Welt und ist Teil der umfangreichen Entwicklungsarbeiten, die bereits bei NEOM laufen.NEOM ist Teil des erstklassigen, diversifizierten Portfolios des Public Investment Fonds von Saudi-Arabien - einem der größten Staatsfonds der Welt.Über NEOMNEOM ist ein Impulsgeber für den menschlichen Fortschritt und eine Vision davon, wie eine neue Zukunft aussehen könnte. Es ist eine Region im Nordwesten Saudi-Arabiens am Roten Meer, die von Grund auf als lebendiges Laboratorium aufgebaut wird - ein Ort, an dem Unternehmertum den Kurs für diese neue Zukunft vorgeben wird. Es wird ein Anlaufpunkt und ein Zuhause für Menschen sein, die große Träume haben und Teil des Aufbaus eines neuen Modells für außergewöhnliche Lebensqualität, der Gründung florierender Unternehmen und der Neuerfindung des Umweltschutzes sein wollen.NEOM wird das Zuhause und der Arbeitsplatz für mehr als eine Million Einwohner aus aller Welt sein. Es wird Städte und Gemeinden, Häfen und Freizeitanlagen, Forschungszentren, Sport- und Unterhaltungsstätten sowie touristische Sehenswürdigkeiten umfassen. Als Drehscheibe für Innovationen werden Unternehmer, Wirtschaftsführer und Firmen hierherkommen, um neue Technologien und Tätigkeiten auf bahnbrechende Weise zu erforschen, zu entwickeln und zu kommerzialisieren. 