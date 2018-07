Kronos Worldwide: Aktienanalyse vom 18.07.2018

Am 17.07.2018 ging die Aktie Kronos Worldwide an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 22,46 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Commodity Chemikalien".

Unsere Analysten haben Kronos Worldwide nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,28 und liegt mit 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemicals) von 29,5. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Kronos Worldwide auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 2,95 % ist Kronos Worldwide im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemicals (3,05 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,1 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Kronos Worldwide ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kronos Worldwide-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,85, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,29, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.