Kronos Worldwide: Achtung, lieber Anleger!

Der Kronos Worldwide-Schlusskurs wurde am 30.08.2018 an der Heimatbörse New York mit 20,2 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Commodity Chemikalien".

Kronos Worldwide haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Kronos Worldwide damit 2,6 Prozent über dem Durchschnitt (1,86 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemicals" beträgt 1,86 Prozent. Kronos Worldwide liegt aktuell 2,6 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Kronos Worldwide liegt mit einem Wert von 7,27 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 74 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemicals" von 27,95. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Kronos Worldwide wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 1 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kronos Worldwide vor. Das Kursziel für die Aktie der Kronos Worldwide liegt im Mittel wiederum bei 24 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 20,2 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 18,81 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Kronos Worldwide insgesamt die Einschätzung "Buy".