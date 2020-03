Kronkorken-Aktion: Megachance aktiviert Veltins-Markenfreunde (FOTO)

Meschede-Grevenstein (ots) -- Modell-Mix von 30 Mercedes-Benz - auch mit Hybrid- Sofortgewinne im Wert von über 7 Millionen Euro in bar- Aktionsmechanik bleibt bewährt und einfachDie Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, startet Ende März in eineneue Runde der beliebten Kronkorken-Aktion. Mit einem neuen impulsstarkenGewinn-Spektrum sorgt die Marke Veltins Pilsener für Verbraucherattraktivität.Bei der Veltins Megachance 2020 können sich Markenfreunde auf mehr als 7 Mio.Euro und dieses Mal sogar auf 30 Autos der Marke Mercedes-Benz freuen. "UnsereKronkorken-Aktion schafft Markenbindung und ist im Handel ein verlässlicherGarant für Absatzforcierung", sagt Herbert Sollich, Marketingdirektor derBrauerei C. & A. Veltins. "Neue Impulse setzen wir durch eine Erhöhung derAutogewinne sowie einen neuen Modellmix." Verlost werden in diesem Jahr 30 Autosder Modelle Mercedes-Benz A-Klasse, Mercedes-Benz A-Klasse Hybrid, Mercedes-BenzGLC SUV und Mercedes-Benz C-Klasse Limousine. Entsprechend der gelerntenMechanik können Liebhaber von frischem Veltins Pilsener ihre Codes wieder direktonline in ihr Benutzerkonto eintragen.Auto-Verlosungen beginnen bereits im zweiten QuartalDabei verrät der Blick unter den Kronkorken direkt, ob ein Sofortgewinnvorliegt. Mit der ersten Code-Eingabe nehmen die Teilnehmer sogleich an denwöchentlich stattfindenden Autoverlosungen teil. Herbert Sollich: "Die BrauereiC. & A. Veltins hat sich bewusst dazu entschieden, die Fahrzeuge über dengesamten Aktionszeitraum hinweg zu verlosen, denn so bleibt es Woche für Wochespannend." Damit die Veltins-Fans genügend Vorlaufzeit haben, um ihre Codeseinzugeben, beginnen die Verlosungen im zweiten Quartal. Bis zum 30. Septemberkönnen die Aktionsteilnehmer ihre Gewinnbeiträge dann in ihrem virtuellenBenutzerkonto sammeln und sich auf das eigene Konto überweisen lassen. Begleitetwird die Veltins Megachance 2020 von TV- und Funk-Spots, Bandenwerbung in derVeltins-Arena, Online-Werbung und verkaufsfördernde Maßnahme am Point of Sale.Pressekontakt:Ulrich Biene, Telefon: 02934 - 959 325, ulrich.biene@veltins.deWeitere Informationen der Brauerei C. & A. VELTINS im Internetverfügbar: http://www.bierpresse.de, http://www.veltins.de, http://www.vplus.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/24351/4544175OTS: Brauerei C. & A. Veltins GmbHOriginal-Content von: Brauerei C. & A. Veltins GmbH, übermittelt durch news aktuell