Krones liefert starke Ergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Liebe Leser,

in einem wettbewerbsintensiven Umfeld, in dem der Preisdruck nicht nachlässt, hat Krones starke Ergebnisse erzielt. Im 1. Halbjahr stieg der Umsatz um 13,8%, ohne Akquisitionen um 10,2%. Wachstumstreiber waren Amerika, Asien und Europa. In China, Afrika und Nahost hat der Konzern weniger umgesetzt. Überzeugt hat auch der Gewinnanstieg um 10,7%. Die Vorsteuermarge ging dagegen von 6,9 auf 6,8% zurück. Die Maßnahmen zur Verbesserung der Produktivität im Rahmen des laufenden Strategieprogramms „Value“ verhinderten Schlimmeres. Der Auftragseingang stieg um 11% auf 1,78 Mrd €, und der Auftragsbestand lag mit 1,15 Mrd € knapp über Vorjahresniveau.

Die Branchenmesse drinktec im September sollte für einen Schub sorgen

Besonders hoch war die Investitionsbereitschaft der Kunden aus Westeuropa und Lateinamerika. In den anderen Regionen entwickelten sich die Auftragseingänge stabil. Lediglich in China gingen die Bestellungen zurück. Das Gesamtjahr will der Konzern nach wie vor mit einem Umsatzwachstum von 4% und einer Vorsteuermarge von 7% abschließen. Zumindest das Wachstumsziel erscheint zu konservativ, auch wenn es Zukäufe nicht berücksichtigt.

Für einen Schub sollte die Branchenmesse drinktec im September sorgen. Vor allem das Thema Digitalisierung wird auf der Messe eine wichtige Rolle spielen. Krones wird „intelligente“ Maschinen und Anlagen präsentieren, die den Anforderungen der Getränkefabrik der Zukunft entsprechen. Verpackungsmaschinen sind auch langfristig ein Wachstumsmarkt. Denn der Konsum abgefüllter Getränke und abgepackter Lebensmittel steigt weltweit.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.