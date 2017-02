Krones: Zum vierten Mal in Folge mit Rekordergebnissen?

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Krones ist in den ersten 9 Monaten trotz des intensiven Preiswettbewerbs profitabel gewachsen und dürfte das Jahr zum vierten Mal in Folge mit Rekordergebnissen abgeschlossen haben. Die Auftragslage hat sich ebenfalls verbessert: Der Auftragseingang stieg um 6,1% auf 2,45 Mrd € und der Auftragsbestand um 4,2% auf 1,17 Mrd €. Besonders gut liefen die Geschäfte in China, dem Nahen Osten, Afrika und Osteuropa.

Die Ziele sind realistisch

Die Jahresprognose wurde bestätigt: ein Umsatzwachstum von 3% sowie eine Vorsteuermarge (EBT) von 7%. Nach 9 Monaten waren es 6,9%. Bis 2020 will Krones den Umsatz jährlich um durchschnittlich 7% steigern und die EBTMarge auf 8% verbessern. Die Ziele sind realistisch. Ein Wachstumstreiber ist der steigende Getränkekonsum in vielen Entwicklungsund Schwellenländern, wo die Trinkwasserqualität teilweise immer noch so schlecht ist, dass die Menschen abgefülltes Wasser kaufen müssen.

Hinzu kommt die zunehmende Vielfalt an abgefüllten Produkten und Verpackungen. Kleinere Akquisitionen sollen ebenfalls einen erheblichen Wachstumsbeitrag leisten. Um die EBT-Marge von 8% zu erreichen, werden größere Teile des Einkaufs und der Produktion in die Länder der Kunden verlagert. Zudem werden die Modularisierung der Anlagen vorangetrieben und das margenstarke Servicegeschäft ausgebaut.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

