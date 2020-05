Krones: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Am 22.05.2020, 08:45 Uhr notiert die Aktie Krones an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 57.8 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Krones-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 139,26 liegt Krones über dem Branchendurchschnitt (295 Prozent). Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 35,26 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Krones als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 6 Hold, 2 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Krones aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (3 Buy, 3 Hold, 1 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 58,37 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 0,99 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 57,8 EUR beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".