Krones: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

An der Heimatbörse Xetra notiert Krones per 24.07.2018, 09:36 Uhr bei 114,3 EUR. Krones zählt zum Segment "Industriemaschinen".Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Krones einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Krones jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Krones mit einem Wert von 19,63 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Machinery" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 35,53 , womit sich ein Abstand von 45 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

