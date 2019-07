Krones-Aktie: Das sollten Sie als Anleger nun beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die Aktie des Anlagenbauers Krones ist in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geraten. Am Mittwoch büßte das im SDAX gelistete Papier mehr als 20 Prozent an Wert ein und fiel auf ein neues 6-Jahres-Tief bei 52,95 Euro. Für den Kursrutsch verantwortlich war eine Gewinnwarnung der Unternehmensleitung. Da die bisherigen Zahlen deutlich unter den Erwartungen liegen, wurde die Gesamtjahresprognose nach unten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



