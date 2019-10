Krones Aktie: Ein Verkaufssignal liegt vor!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Krones Aktie | ISIN:DE0006335003 | WKN:633500

Schaut man sich den Chart mit einigen der wichtigsten Indikatoren an, so stell man sofort fest, dass der Macd Indikator in der Vergangenheit recht gute Signale lieferte. Dieser gibt aktuell ein Verkaufssignal aus. Das passt zum Gesamtbild, denn die Aktie befindet sich in einem intakten Abwärtstrend. Das bestätigen uns einerseits fast alle Trendindikatoren, aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung