Krombach (ots) -Sportliches und gesellschaftliches Engagement für notleidendeKinder: Auch in diesem Jahr konnte die Krombacher Brauerei Gutes tunund im Rahmen des RTL-Spendenmarathons den Organisatoren einenSpendenscheck in Höhe von 40.000 Euro überreichen. Bei einem24-Stunden-Hindernislauf wurden auf dem Gelände der Mediengruppe RTLvom 22. bis zum 23. November zahlreiche Kilometer zurückgelegt undauch wieder ein neuer Weltrekord aufgestellt.Das Krombacher o,0% Team zeigte hierbei die notwendige Ausdauerund meisterte den Parcours mit Bravour. Markenbotschafter Joey Kelly,der selbst 24 Stunden vor Ort absolvierte, war beeindruckt von derLeistung "seiner" Mannschaft, denn mit den Krombacher o,0%-Produktenin den Sorten Pils, Weizen und Radler erhielten alle Teilnehmer ihrenperfekten sportlich-isotonischen Durstlöscher. Denn eine aktuelleStudie bestätigt: Krombacher o,0% ist das ideale Sportgetränk nachund sogar während sportlicher Aktivitäten.Am Donnerstag, 22. November, fiel der Startschuss für denRTL-Spendenmarathon. Wieder einmal sorgte der Krombacher o,0%Markenbotschafter mit einer außergewöhnlichen Ausdauer-Aktion für einganz besonderes Erlebnis. Beim 24-Stunden-Hindernislauf steuerte JoeyKelly gemeinsam mit 20 Teams die Weltrekord-Jagd an. Bezwungen werdenmusste ein 375 Meter langer und mit fünf Hindernissen bestückterParcours. Und tatsächlich: Der Weltrekord für die "weitesteTeam-Staffelstrecke im Extrem-Hindernislauf (24 Stunden, Mixed)"wurde geknackt.Krombacher o,0% gratuliert allen Teilnehmern und seinemMarkenbotschafter Joey Kelly zu dieser grandiosen Leistung.