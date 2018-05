Krombacher meldet Rekord-Ergebnis: Mai 2018 bester Monat in der Geschichte der Brauerei (FOTO)

Krombach (ots) -Die Krombacher Brauerei meldet mit einem Ausstoß von über 650.000Hektolitern für den Mai 2018 das beste Monatsergebnis in derGeschichte der Brauerei. Damit konnten die Rekordzahlen aus demVorjahr noch einmal gesteigert werden.Das Rekordergebnis ist der beste Beweis für die Treue und dasVertrauen der Verbraucher in die erstklassige Qualität der Marken ausKrombach. Dieses entgegengebrachte Vertrauen ist für KrombacherAnspruch und Verpflichtung zugleich, auch in Zukunft stets das Bestezu geben.Krombacher Pils als beliebtestes Pils Deutschlands hat maßgeblichzu diesem Erfolg beigetragen. Weitere Wachstumsbringer sind dieKrombacher o,0% Range mit Pils, Weizen und - ganz neu - Radler, dieals natürliche Durstlöscher überzeugen, die naturtrüben Spezialitätenunter Krombacher Brautradition sowie KROMBACHER'S FASSBRAUSE, dasalkoholfreie Erfrischungsgetränk für die ganze Familie.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGHagener Straße 261, 57223 KreuztalAbteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,c/o Dr. Franz-J. WeihrauchTel.: 02732-880-815, Fax: 02732-880-11-815,E-Mail: presse@krombacher.deOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell