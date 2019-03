Krombacher forciert weiter das Angebot an alkoholfreien Produkten / Der natürliche Durstlöscher Krombacher o,0% jetzt auch als Grapefruit Weizen-Mix (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Weizen CBOT Rolling":

Krombach (ots) -Krombacher erweitert das erfolgreiche o,0% Sortiment und erfrischtab sofort mit einer neuen alkoholfreien Sorte: Krombacher o,0%Grapefruit Weizen-Mix. "Damit treffen wir genau den Geschmack derVerbraucher, denn der Wunsch nach alkoholfreien Erfrischungen hältweiter an und geschmackliche Vielfalt steht nach wie vor hoch imKurs. Grapefruit zählt zu den großen Gewinnern im Bereich deralkoholfreien Biere. Der neue Grapefruit Weizen-Mix ist daher einesuper Ergänzung für unser o,0% Sortiment und baut unsere natürlicheund isotonische Positionierung weiter aus", so Andreas Scholten,Leiter Produktmanagement der Krombacher Brauerei.Die Mischung aus Krombacher o,0% Weizen und dem fruchtig herbenGeschmack der Grapefruit macht den neuen Weizen-Mix zu einemerfrischenden Durstlöscher. Krombacher o,0% Grapefruit Weizen-Mix istdamit für alle eine ideale Alternative zu süßen Softdrinks undWasser, die bewusst auf jeglichen Alkohol verzichten. Es enthältFolsäure und ist isotonisch, was es besonders auch für Sportlerinteressant macht. Warum gerade die gerne zu einem Krombacher o,0%greifen, zeigt auch eine aktuelle Studie von Prof. Dr. Klaus Baum(Sporthochschule Köln). Die dort getesteten Sorten o,0% Pils und o,0%Weizen sind nachweislich zur Steigerung der Leistungsfähigkeit beiintensiven Belastungen anderen Pausengetränken wie Cola oder Wasserklar überlegen. Und damit ist Krombacher o,0% nicht nur nach, sondernauch während des Sports der ideale natürliche Durstlöscher. Esgleicht den Flüssigkeitshaushalt aus und ist dank der isotonischenWirkung, der enthaltenen Vitamine und 0,0% Alkohol ideal für dieRegeneration. Die Studie:http://www.professor-baum.de/info.php/aktuelle-publikationen.htmlKrombacher o,0% Grapefruit Weizen-Mix ist ab sofort in der 0,33lMehrwegflasche im handlichen Sixpack und im 4 x 6x 0,33lMehrwegkasten erhältlich.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGHagener Straße 261, 57223 KreuztalAbteilung Unternehmenskommunikation,c/o Peter LemmTel.: 02732-880-813, Fax: 02732-880-11-813,E-Mail: presse@krombacher.deOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell