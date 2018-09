Krombach (ots) -Nach der erfolgreichen Markteinführung der Sorten KrombacherBrautradition Naturtrübes Kellerbier und Naturtrübes Dunkel wurde mitdem Naturtrüben Landbier eine weitere Bierspezialität kreiert, diebesondere Genussmomente verspricht. Den Entstehungsprozess dieserneuen Spezialität hat Arthur Riedel, langjähriger Braumeister derKrombacher Brauerei, massgeblich begleitet. Aus diesem Grund ziertauch seine Unterschrift jede Flasche des Naturtrüben Landbiers. ImInterview erklärt er uns, was dieses Produkt so besonders macht:Was ist das Besondere am Krombacher Brautradition Landbier? / Wasmacht es zu einer Spezialität/zu einem besonderen Bier für Liebhaber?Die drei ausgewählten Malzsorten Pilsener Malz, Münchner Malz undCaramünch Malz sorgen für einen vollmundigen Malzgehalt und verleihendem Landbier eine leuchtend intensive, orangene Farbe, die an einenSonnenuntergang erinnert. Für die feine Hopfennote verwenden wirausschließlich Aromahopfen aus der Hallertau. Das Landbier wird nachklassischem Brauverfahren hergestellt und nicht filtriert, wodurchdie natürliche Trübung erhalten bleibt.Wie würden Sie den Geschmack beschreiben?Das Brautradition Landbier hat eine harmonische malzig-süßlicheNote mit einem vollmundigen Körper. Hinzu kommen eine dezente Bittereund eine feine Hopfennote.Welche Zutaten sind besonders wichtig für den Geschmack?Besonders wichtig sind die drei Malze, die wir verwenden: PilsenerMalz, Münchner Malz und Caramünch Malz. Sie sorgen für dasunvergleichliche Aroma und die Farbe. Besonders das Caramünch Malzist für die Vollmundigkeit und die leuchtende Farbe verantwortlich.Wer oder was hat Sie zum Brauen dieses Bieres inspiriert?Die Leidenschaft. (lacht) Etwas Neues zu kreieren ist immer meinAnreiz. Wir haben geschaut, in welche Richtung es gehen soll und unsdann entschieden, passend zu Krombacher, unserer klassischen undtraditionellen Linie treu zu bleiben. Farblich haben wir uns von derleuchtenden Farbe des Krombacher Weizens inspirieren lassen und dazunoch einen malzigen Körper, also ein malziges Aroma entwickelt.Sie stehen bzw. Ihr Name steht für das neue Landbier und IhreUnterschrift wird auf jeder Flasche stehen. Was bedeutet das Bier fürSie persönlich?Bei der Nummer 1 in Deutschland mit einem Bier vertreten zu sein,das seinen Namen trägt, erfüllt einen mit Stolz. Ich habe 1992 alsBrauer und Mälzer angefangen, bin jetzt also seit 26 Jahren im Berufund das ist schon toll und eine große Ehre für mich.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGHagener Straße 261, 57223 KreuztalAbteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,c/o Peter LemmTel.: 02732-880-813, Fax: 02732-880-11-813,E-Mail: presse@krombacher.deOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell