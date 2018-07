Krombacher Millionen Roulette: Ein Familienvater aus Westfalen gewinnt die 1 Mio. Euro (FOTO)

Krombach (ots) -Mit einem Krombacher Pils zum Millionär. Ein Familienvater ausNordrhein-Westfalen sichert sich mit der, bei der zweiten Ziehung am18.06. gezogenen, Gewinnzahl 16 den Hauptgewinn von 1 Million Eurobeim Krombacher Millionen Roulette. Die Gewinnsumme wird bereits inder kommenden Woche dem Gewinner überwiesen. Der Gewinner möchteanonym bleiben, ein paar Details verriet er aber trotzdem:Ein frisches Pils am Samstagabend hat das Leben desMillion-Gewinners auf den Kopf gestellt. Dem frischgebackenenMillionär fiel die Beschriftung "Ihr Gewinn: 1 Mio. EUR" auf. "Ichglaube, ich habe etwas gewonnen!", rief er seiner Frau zu, die es alsUnsinn abtat. Erst mehr als eine Woche später bei seinem Besuch inder Krombacher Brauerei und der Prüfung durch einen unabhängigenGutachter konnte er es wirklich glauben. "Ich habe noch nie etwasgewonnen. Umso erstaunter war ich beim Lesen des Aufdrucks imKronkorken", erzählt der treue Krombacher Kunde überglücklich. "Biswir das alles realisiert haben, braucht es sicher noch ein paarWochen." Für den Gewinner geht es jetzt erst einmal mit seinerFamilie in den lange geplanten Sommer-Urlaub. Danach möchten er undseine Familie wie gewohnt weiter leben. Natürlich freue er sich, dassab sofort größere Anschaffungen für die Familie, Kredittilgung unddas Auslands-Studium seiner Kinder möglich seien. "Ich möchte miteinem Teil dieses glücklichen Gewinns auf jeden Fall selbstbestimmtin Ruhe etwas Sinnstiftendes und Gutes ohne öffentliches Aufsehentun."Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing der Krombacher Brauerei: "Wirfreuen uns mit unserem Gewinner und verstehen natürlich, dass erlieber nicht namentlich genannt werden möchte. Die gute Nachricht analle anderen Mitspieler beim Krombacher Millionen Roulette: Es gehtweiter, denn die 24 Mio. EUR Gewinnsumme ist noch nicht ausgeschöpftund alle Sofortgewinne mit den Gewinnzahlen 33, 16, 22, 27 und 2 ausallen Ziehungen sind weiter im Spiel und können bis zum 15.10.2018gesammelt und eingelöst werden."Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGHagener Straße 261, 57223 KreuztalAbteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,c/o Dr. Franz-J. WeihrauchTel.: 02732-880-815, Fax: 02732-880-11-815,E-Mail: presse@krombacher.deOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell