Krombacher Gruppe mit historischem Allzeithoch bei Ausstoß (+3,5%) und Umsatz (+3,9%) (FOTO)

Krombach (ots) -Deutlicher Wachstumskurs mit neuen Bestwerten für die MarkenKrombacher und SchweppesEin erneutes Rekordjahr für die Krombacher Gruppe: Sowohl derAusstoß als auch der Umsatz konnten in 2016 aufs Neue gesteigertwerden. Damit hält der deutliche Wachstumskurs der vergangenen Jahrean. Bereits im 17ten Jahr in Folge steigt der Umsatz: in 2016 um 3,9%auf nun 745,3 Mio. Euro. Auch beim Ausstoß konnte die Gruppe 232.000hl dazugewinnen und schließt das Jahr mit insgesamt 6,937 Mio. hl ab,einem Plus von stattlichen 3,5%. Mehr als zufrieden blickt man daherauf das Jahr 2016 zurück.Krombacher Gruppe mit Wachstum bei Top-MarkenDas Erfolgsrezept aus Krombach: Die langfristige undwertorientierte Markenpolitik. Mit dem starken Marken-Portfolio istdie Gruppe für die Zukunft bestens aufgestellt. Die Top-MarkenKrombacher, Schweppes und Vitamalz sind allesamt auf deutlichemWachstumskurs. Krombacher als größte deutsche Biermarke wächst überdem Marktniveau und steigert den Ausstoß um ein sattes Plus von166.000 hl, was einen Zuwachs von +3% auf nun 5,653 Mio. hl bedeutet.Der Umsatz steigt um 3,5% auf 622,3 Mio. Euro. Wachstumsmotor ist dernachhaltige und erfolgreiche Ausbau der Dachmarke Krombacher.Schweppes Deutschland erreicht ebenfalls einen historischenHöchststand. Der neue Bestwert liegt bei 989.000 hl, einem Plus von4%. Der Umsatz steigt um +4,2% und liegt mit insgesamt 101,1 Mio.Euro erstmalig über der 100 Mio. Euro-Marke.Ein weiterer Meilenstein in der alkoholfreien Markenstrategie istmit der Übernahme von Vitamalz gelungen. Die Traditionsmarke konntekräftig zulegen.Position in der Gastronomie gestärkt - Fassbier wächst erneutgegen den Markttrend.Fassbier wächst erneut um +1% und damit um 7.000 hl auf 698.000 hlentgegen dem Markttrend, denn über 1.600 neue Gastro-Objekte konntenfür die Marke Krombacher gewonnen werden. Insgesamt haben nun über20.000 Gastronomie-Betriebe Krombacher am Zapfhahn.Exportgeschäft im AufwindKrombacher kann weiter im internationalen Markt um 7.000 hl auf212.000 hl zulegen und damit um +3,4% wachsen. Alle strategischenKernmärkte sind im Plus, d. h. die USA, England, Italien, Russlandund Korea.Die Zahl der Beschäftigten in Krombach wächst deutlich auf 977(Vorjahr: 951).Nachhaltigkeitsstrategie zeigt weiterhin gute ErfolgeDie unter dem Motto "Zum Wohle für Mensch & Natur" definierteNachhaltigkeitsstrategie des Hauses Krombacher und die jüngstunternommenen Anstrengungen zeigen weiterhin gute Erfolge. So konntendie CO2-Emissionen durch den Energieverbrauch dank des Einsatzes vonÖkostrom um fast die Hälfte reduziert werden. Im Herbst 2015 ist eineigenes Blockheizkraftwerk mit 2 MW Leistung erfolgreich in Betriebgenommen worden. In den Natur- und Umweltschutz flossen in denvergangenen Jahren insgesamt 12 Mio. Euro und für dasgesellschaftliche Engagement konnten seit 2002 zusätzlich rund 4,5Mio. Euro unter anderem durch die alljährlich stattfindendeKrombacher Spendenaktion mit 1.162 Institutionen und sozialenEinrichtungen gespendet werden.Krombacher Pils - Die unbestrittene Nr. 1 wächst über alleVertriebsschienen110.000 hl und damit +2,6% mehr Pils hat die Krombacher Brauereiin 2016 verkauft. Krombacher Pils konnte über alle relevantenVertriebsschienen deutlich zulegen. Damit ist und bleibt KrombacherPils das beliebteste und meistgekaufte Pils Deutschlands: 4,370 Mio.hl hat die Privatbrauerei aus dem Siegerland insgesamt abgesetzt. Dasentspricht einem Marktanteil von knapp zehn Prozent, d. h. jedeszehnte getrunkene Pils kommt aus Krombach. Damit liegt Krombacherweiterhin sehr deutlich vor dem Wettbewerb.Marktführer Krombacher Alkoholfrei wächst erneut um 2,8%Deutschlands größte Privatbrauerei kann weiter fest auf ihrealkoholfreien Sorten bauen. In dem insgesamt wachsenden Segment istKrombacher Alkoholfrei nach wie vor deutlicher Marktführer undverzeichnet mit +2,8% einen Zuwachs um 10.000 hl auf aktuell 362.000hl. Laut Marktforschungsinstitut AC Nielsen liegt KrombacherAlkoholfrei mit 18,8% an der Spitze der Markenliste der alkoholfreienPilsbiere, der Zweite im Ranking hat schon einen respektablen Abstandvon 5 Prozentpunkten.Deutschlands beliebtestes Radler wächst weiterhin unvermindertstarkEinen deutlichen Zuwachs vermeldet die Brauerei auch fürKrombacher Radler, das um gleich +6,5% und damit um 30.000 hl zulegenkann. Damit liegt Krombacher Radler knapp unter der magischenHalbe-Million hl-Grenze und kommt auf einen Gesamtausstoß von 491.000hl. Insbesondere die Einführung von Krombacher Radler Naturtrüb hatsich positiv auf die Entwicklung des beliebten Produktes ausgewirkt.Krombacher Radler führt auch das Marken-Ranking im Radler-Segment mit17,6% Marktanteil klar an; der Zweitplatzierte folgt mit fast 10Prozentpunkten Rückstand.Krombacher Radler Alkoholfrei ist mit über 40% Marktanteilunangefochtener Marktführer.Krombacher Weizen entwickelt sich leicht besser als der MarktIn einem insgesamt rückläufigen Weizen-Segment kann sichKrombacher Weizen gut behaupten. Mit einem moderaten Minus von 4%kommt man auf einen Gesamtausstoß von 214.000 hl und entwickelt sichsomit knapp besser als der Markt. Im Heimatmarkt NRW konnte die Top 4und damit Position als größte nicht-bayerische Marke manifestiertwerden. Krombacher Weizen Alkoholfrei hält seine Volumenposition undentwickelt sich somit stabil. Es konnten sogar Marktanteile gewonnenwerden.Krombacher Hell etabliert sich in KernmärktenNach der gelungenen Einführung des Produktes in den KernmärktenNRW und Norddeutschland konnte Krombacher Hell die Wachstumsdynamiknicht fortsetzen. Mit einem Rückgang um 5.000 hl kommt KrombacherHell für 2016 auf einen Ausstoß von 61.000 hl. Krombacher Hell istMarktführer im Hell-Segment in NRW.Erfolgreiche Einführung von Krombacher BrautraditionDie Nachfrage nach Spezialitäten wächst auf kleinem Niveau.Traditionelle, ursprüngliche Geschmackserlebnisse sind gefragt und sogewinnen vor allem naturtrübe Brauspezialitäten. Mit KrombacherBrautradition Kellerbier konnte sich die neue Krombacher Spezialitätfür die Liebhaber besonderer Biere erfolgreich am Markt etablieren.Aus dem Stand wurden 30.000 hl erreicht. Die Spezialitäten unter demMarkendach Krombacher Brautradition wurden seit November 2016 um eineweitere Sorte, Krombacher Brautradition Naturtrübes Dunkel,erfolgversprechend erweitert.KROMBACHER'S FASSBRAUSE wächst und baut Marktführerschaft ausKROMBACHER'S FASSBRAUSE schreibt ihre Erfolgsgeschichte fort. DieSortenvielfalt und die Rezeptur mit 0,00% Alkohol sind dasErfolgsrezept für die ständig wachsende Verbrauchernachfrage. Miteinem Plus von 9,9% und 9.000 hl konnte man erstmals die 100.000 hlGrenze erreichen. Lieferte man sich in der Vergangenheit mit denMitbewerbern ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Marktführerschaft, sowurde das Rennen um die Gunst der Verbraucher nun klar fürKROMBACHER'S FASSBRAUSE entschieden: 29,1% Marktanteil bedeutet Platz1 im nationalen Marken-Ranking. Der Zweiplatzierte mit Fokus aufseinen Heimatort Köln folgt mit 22% und damit deutlichem Abstand.Vitamalz - die perfekte Verstärkung für das alkoholfreieMarken-PortfolioNachdem Krombacher bereits seit Juli 2016 einziger Lizenznehmervon Vitamalz ist, übernahm man im September auch 100% derMarkenrechte und konnte somit einen weiteren wichtigen Meilenstein inder alkoholfreien Markenstrategie erreichen.Vitamalz ist eine außerordentlich erfolgreiche Traditionsmarke mitüberaus großer Bekanntheit und Sympathie. Als erster Malztrunk in den30er Jahren in Deutschland entwickelt, ist das erfrischende,alkoholfreie Getränk für Jung und Alt seit Jahrzehnten ein stabilerFaktor im deutschen Getränkemarkt. Im abgelaufenen Jahr konnte einZuwachs von +36,4% und damit um 48.000 hl auf aktuell 180.000 hlverzeichnet werden. Zahlreiche Aktivierungsmaßnahmen, die in 2017anlaufen, geben eine gute Wachstumsperspektive für die Zukunft.Sonstige Marken im MinusDie sonstigen Marken der Krombacher Gruppe, zu denen Rolinck, Cab,Eichener und Rhenania gehören, behalten ihre regionale Bedeutung,verzeichnen ein Minus von 20.000 hl, was zum Teil auf den Verzicht imExportgeschäft zurückzuführen ist.Alkoholfreie Getränkemarken mit historischem AllzeithochSchweppes Deutschland mit den alkoholfreien Marken Schweppes,Orangina und Dr Pepper ist sowohl im Ausstoß als auch im Umsatz aufeinen neuen Rekordwert gewachsen. Die Marke Schweppes weist dabei einWachstum von 46.500 hl auf, was einem starken Plus von 6% entspricht.Damit liegt Schweppes bei einem Gesamtausstoß von 825.500 hl. Nebendem weiterhin positiven Trend bei Tonics konnte auch Schweppes WildBerry erneut hoch zweistellig wachsen.Orangina konnte sich stabil über der 100.000 hl-Marke etablieren,musste aber einen Rückgang um 6.000 hl hinnehmen auf einenGesamtausstoß von 102.000 hl.Sehr positiv entwickeln konnten sich die Orangina Kleingebinde,hier insbesondere die kultige 0,25 l MW sog. Bulby-Flasche sowie die0,33 l EW Dose.Dr Pepper, die US-Kultmarke, konnte in 2016 die Wachstumsdynamikder letzten Jahre nicht halten und verliert leicht um 2.500 hl undkommt somit auf einen Ausstoß von 52.000 hl. Auch hier konnten dieDosengebinde 0,33 l Dr Pepper und 0,5 l Dr Pepper Energy deutlichzulegen.Ausblick auf 2017Der erfolgreiche Ausbau des alkoholfreien Portfolios wird auch in2017 konsequent fortgesetztNeue Impulse setzt Krombacher als Marktführer bei alkoholfreienBierenDie Nachfrage nach alkoholfreien Bieren wächst seit Jahrenkontinuierlich und Krombacher ist der größte Anbieter in diesemstrategisch wichtigen Segment. Diesen Weg setzt Krombacher mit derEinführung von Krombacher o,0% - einer neuen Generation vonalkoholfreien, isotonischen Durstlöschern mit 0,0% Alkohol - fort,welche neben den so erfolgreichen alkoholfreien Bieren eingeführtwerden.Die meisten Verbraucher wissen, dass der geringe Alkoholgehalt vonweniger als 0,5 Volumenprozent bei alkoholfreien Bieren physiologischvollkommen unbedenklich ist. Es gibt jedoch Verbraucher, dieprinzipiell gänzlich auf Alkohol verzichten und eine natürlicheAlternative zu oft süßen und künstlichen Softdrinks suchen.Krombacher o,0% richtet sich damit an all diejenigen, die bewusst aufjeglichen Alkohol - aber nicht auf Geschmack - verzichten möchten.Zusätzlich zu den bekannten und beliebten Alkoholfrei-Sortenbietet Krombacher ab dem 23. Januar ein o,0% Pils und das erstenational vermarktete o,0% Weizen an, die sich in einemeigenständigen, frischen und klar differenzierenden Designpräsentieren werden.Im März 2017 setzt KROMBACHER'S FASSBRAUSE als Marktführer neueImpulse durch die Einführung der neuen Sorte Cola & Orange -spritzig, fruchtig und eine echte Alternative zu den etabliertenCola-Mix Getränken auf dem Markt - und spricht damit neue Verwenderan. KROMBACHER'S FASSBRAUSE Cola & Orange wird mit Orangensafthergestellt, ist koffeinhaltig und hat natürlich 0,00% Alkohol. Dasneue Erfrischungsgetränk richtet sich an die ganze Familie und aneine junge Zielgruppe.Die Marken-Macher aus Krombach äußern sich zuversichtlich, sichauch im neuen Jahr weiter behaupten zu können. "Wir werden weiterhinalles tun, um mit hoch-qualitativen Angeboten und der entsprechendenUnterstützung die Verbraucher von unseren Marken zu überzeugen undweiterhin für nachhaltiges Wachstum zu sorgen. Neue, attraktiveProdukte und Gebinde sowie eine aufmerksamkeitsstarke, nationaleVerbraucher-Promotion im Sommer werden für Aufmerksamkeit, Interesseund neue Kauf-Impulse für die Top-Marken sorgen", heißt es seitensUwe Riehs, Geschäftsführer Marketing des Unternehmens.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGHagener Straße 261, 57223 KreuztalAbteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,c/o Dr. Franz-J.WeihrauchTel.: 02732-880-815, Fax: 02732-880-11-815,E-Mail: presse@krombacher.deOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell