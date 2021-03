Kroger-Aktie: Optimismus mach sich breit!

Die Lebensmittelkette Kroger Co (NYSE:KR) meldete am Donnerstagmorgen ihre Ergebnisse für das vierte Quartal, wobei das Management zuversichtlich ist, dass sich die jüngsten Trends im Jahr 2021 fortsetzen werden, so dass es einen optimistischen Ausblick gibt, sagte Kroger-CEO Rodney McMullen am Donnerstag in CNBCs “Closing Bell”.

Zuversicht in Guidance

Kroger rechnet für 2021 mit einem Anstieg der identischen Filialumsätze um 9,1 % bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung