Die Krönung Der Dennis bekommt die 1LIVE Comedy-Krone 2017

Köln (ots) -Am 7. Dezember verleiht 1LIVE, das junge Radio des WDR, dem ComedianDer Dennis in der Bochumer Jahrhunderthalle die 1LIVE Comedy-Krone.In der Rolle des 21-jährigen Berufsschülers begeistert ComedianMartin Klempnow mit seiner authentischen Unangepasstheit Menschen inder ganzen Republik. Fröhlichkeit, Leidenschaft und das Anprangernvon Missständen - seien sie noch so klein - prägen seinen Humor. WennDer Dennis Ungerechtigkeit bemerkt, spricht er sie an und hält demZeitgeist den Spiegel aus der Perspektive des Berufsschülers vor. Seies bei einem neuen, überteuerten Smartphone, nervigenBahn-Kontrolleuren oder den Amtshandlungen des amerikanischenPräsidenten."Der Dennis ist immer nah bei den Menschen, die ihn hören und sehen.Sein Blick auf Dinge und sein Umgang damit sind besonders undeinzigartig in der deutschen Comedy-Landschaft", begründet Uli Krapp,stellvertretender 1LIVE Programmchef, die Entscheidung der Redaktion.Der Dennis wurde durch die TV-Sendung "Switch Reloaded" und die 1LIVESerie "Dennis ruft an" bekannt. Seit 2011 ist er Bestandteil des1LIVE Programms. Momentan tourt er mit seiner zweiten Bühnenshow "Ichseh voll reich aus" durch Deutschland.Mit der 1LIVE Comedy-Krone zeichnet die 1LIVE UnterhaltungsredaktionKünstler aus, die in der deutschen Unterhaltungslandschaft besondereErfolge erzielt haben. In den vergangenen Jahren sind mit diesemSonderpreis u.a. Luke Mockridge, Carolin Kebekus, Bülent Ceylan undAtze Schröder geehrt worden.Die 1LIVE Krone ist Deutschlands größter Radio-Award. 1LIVE überträgtdie von Klaas Heufer-Umlauf moderierte Verleihung (7. Dezember 2017ab 20.15 Uhr) live im Radio und als Videostream auf www.1live.de, dasWDR Fernsehen strahlt erstmals ebenfalls live ab 20.15 Uhr aus.Darüber hinaus steht die 1LIVE Krone Freitagnacht ab 1.20 Uhr imErsten auf dem Programm. Über die Preisträger die 1LIVE-Hörerinnenund -Hörer per Online-Voting auf 1live.de entscheiden. Wer daranteilnimmt, hat zudem die Chance, exklusive Tickets für die Verleihungzu gewinnen.