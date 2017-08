Unterföhring (ots) -Stärker als im Vorjahr: Tolle 13,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigensehen das große "Promi Big Brother"-Finale in der Prime Time live inSAT.1. Damit ist die Show das erfolgreichste Programm des Abends. Dietäglichen Live-Shows der fünften Staffel erzielten im Schnitt einenstarken Marktanteil von 12,9 Prozent (14-49 Jahre) und liegen damitüber dem Durchschnittswert des Vorjahres (12,8 Prozent).Jens Hilbert ist Sieger 2017. Insgesamt verbrachte der 39-jährigeSelfmade-Millionär elf Tage im kargen "Nichts" des Hauses und fühltesich dort sogar wohler als im luxuriösen "Alles". Jens konnte sich imFinale am Ende gegen Milo Moiré durchsetzen und gewinnt damit 100.000Euro. Der "Promi Big Brother"-Sieger 2017 direkt nach der Show: "Ichhabe mich 100 Prozent in das Projekt reinfallen lassen. Ich habegelernt, dass ich so viele Grenzen überschreiten kann und auch nochwerde. Ich habe mich nicht mehr denunziert, nicht mehr vorgeführtgefühlt. Das ich jetzt als i-Tüpfelchen noch gewinnen durfte, das istabnormal. Das ist mir in meinem Leben noch nicht passiert. Jetzt habeich das Völkerballspiel der vierten Klassen gewonnen." Insgesamtstimmen am Freitagabend 64,1 Prozent der Anrufer für Jens Hilbert.Fotos aus dem großen "Promi Big Brother"-Finale sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 26.08.2017 (vorläufig gewichtet: 25.08.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell