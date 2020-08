Krönen die Bayern die Saison mit dem Triple-Gewinn? Das UEFA Champions League Finale Paris St. Germain gegen Bayern München live auf Sky

Unterföhring (ots) -- Paris St. Germain gegen Bayern München beim UCL Finalturnier in Lissabon am Sonntag bereits ab 19.00 Uhr mit Sebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäus sowie Boris Becker im Studio - Finalshow "UEFA Champions League - Der finale Check" am Samstag am 19.30 Uhr auf Sky Sport News und Sky Sport 1 HD mit Michael Leopold, Sky Experte Didi Hamann und Erik Meijer - Exklusiv für Sky Q Kunden: Das Finale in bester Ultra HD Qualität - Offizielle Soundoption der UEFA "Stadionatmosphäre" von Sky - Attraktive Sky Angebote: Für Sky Q Kunden die UEFA Champions League live und in HD für 17,50 Euro pro Monat, für Kurzentschlossene der flexibel buchbare Streaming Service Sky Ticket - Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbarUnterföhring, 20. August 2020 - Nach dem Halbfinalsieg von Bayern München gegen Olympique Lyon am gestrigen Abend kommt es am kommenden Sonntag beim Finalturnier der diesjährigen UEFA Champions League Saison 2019/20 zum großen Höhepunkt. Bayern München hat gegen Paris St. Germain die große Chance, zum sechsten Mal den wichtigsten Vereinswettbewerb zu gewinnen und mit dem "Triple" die laufende Spielzeit zu vergolden. Es ist die erste Finalteilnahme der Münchener seit 2013, als sich die Bayern im deutschen Finale gegen den BVB durchsetzen konnten. Mit Paris St. Germain wartet allerdings eine hohe Hürde. Das Team von Thomas Tuchel ist gespickt mit Superstars rund um Neymar, Kylian Mbappe und Angel Di Maria und konnte sich souverän im Halbfinale gegen den Bundesligisten RB Leipzig durchsetzen. Folgt nach Borussia Dortmund im Achtelfinale und Leipzig der dritte Erfolg von Paris in der laufenden Saison gegen eine deutsche Mannschaft oder setzen sich die Bayern durch? Sky überträgt das Finale in Lissabon live in voller Länge und für Sky Q Kunden auch in bester Ultra HD Qualität. Auf Wunsch können die Kunden auch die offizielle Soundoption der UEFA zuschalten, die Sky für die Finalturniere zur Verfügung stellt.Moderator Sebastian Hellmann begrüßt bereits ab 19.00 Uhr den Sky Experten Lothar Matthäus sowie den bekennenden Bayern-Fan Boris Becker, um auf das Finale einzustimmen. Analyse-Experte Erik Meijer wird wieder an der Taktiktafel seine Einschätzungen liefern. Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Partie und Patrick Wasserziehr geht im Stadion vor und nach dem Spiel auf Stimmenfang.Das Halbfinale Bayern München gegen Olympique Lyon hatte Sky rekordträchtige Reichweiten beschert. Insgesamt 2,05 Millionen sahen den Finaleinzug der Bayern im TV und auf Sky Go. Es war damit das reichweitenstärkste UEFA Champions League Einzelspiel in der Sendergeschichte. Bereits das erste Halbfinale RB Leipzig gegen Paris St. Germain sahen am Dienstag 1,2 Millionen Zuschauer im TV und auf Sky Go. Nicht berücksichtigt sind die Nutzungszahlen via Sky Ticket und die Out-of-Home Reichweiten in den Sky Sportsbars."Road to Final" bei Sky SportMit zahlreichen Sonderformaten stimmt Sky ab heute auf das UEFA Champions League Finale ein. Sky Sport zeigt noch einmal heute und am Freitag alle Spiele der beiden Finalisten seit dem Achtelfinale. Zudem können sich die Sky Zuschauer am Samstag in Finalstimmung bringen, wenn Sky alle Champions League Finals mit deutscher Beteiligung seit 1974 zeigt. Dabei kommen die Bayern-Fans auch in den Genuss, alle fünf Finals in voller Länge zu sehen, in denen die Münchener bislang triumphieren konnten.Am Samstagabend nehmen dann die Moderatoren Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann sowie Erik Meijer in der Show "UEFA Champions League - Der letzte Check" einen Tag vor dem großen Finale die Finalisten genau unter die Lupe. Dabei berichtet Sky auch live von der Pressekonferenz und vom Abschlusstraining der Bayern in Lissabon. Wolff-Christoph Fuss begleitet die letzte Einheit vor dem großen Spiel. Patrick Wasserziehr geht auf Stimmenfang. Die Sendung überträgt Sky am Samstag ab 19.30 Uhr auf Sky Sport News und auf Sky Sport 1 HD.Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD präsentiert Sky zudem im Pay-TV den Zusatzfeed "Champions Corner Plus Live", bei dem Moderator Martin Winkler gemeinsam mit André Breitenreiter und anderen Gästen begleitend zum Live-Bild das laufende Geschehen kommentieren und analysieren.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) für 17,50 Euro live in HD empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Das Finale der UEFA Champions League live auf Sky:Sonntag, 23. August 2020:19.00 Uhr: Paris St. Germain - Bayern München auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD20.45 Uhr: Champions Corner Plus Live auf Sky Sport 2 HDÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. 