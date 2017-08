Kroatien bei Campern immer beliebter / Routenauswertung des ADAC nennt die Top-Five-Ziele in diesem Sommer/ Caravan Salon 2017: Stand mit vielen Attraktionen

München (ots) - Reisen wohin man will - unabhängig und frei: Dasist das Motto vieler Campingurlauber. Wohin in diesem Jahr die Reiseging, hat der ADAC jetzt ermittelt. Fazit: Deutschland (28,1 Prozent)bleibt mit deutlichem Vorsprung das beliebteste Urlaubsland derCamper. Allerding muss es - wie der Zweitplatzierte Italien (17,9Prozent) - einen Rückgang um 0,9 Prozentpunkte im Vergleich zumvergangenen Jahr verbuchen. Platz drei geht an Kroatien - das einzigeLand unter den Top Five, das dazugewinnt. Mit mehr als zweiProzentpunkten Plus kann es seinen Anteil auf 16 Prozent ausbauen.Frankreich (10,1 Prozent) und Spanien (5,1 Prozent) haltenunverändert die Plätze vier und fünf.Bei der Analyse der Routenanfragen getrennt nach Wohnmobilistenund Gespannfahrern zeigt sich: Mit dem Wohnwagen legen die Urlauberdurchschnittlich 1.140 Kilometer während ihrer Sommerreise zurück,mit dem Reisemobil sind es 1.720 Kilometer. Datenbasis der aktuellenAuswertung sind 105.800 Reiseroutenanfragen von Clubmitgliedern beiden ADAC Geschäftsstellen von Januar bis Juli 2017. Online-Anfragenwurden nicht berücksichtigt.Wer noch nicht weiß, wohin die Reise im nächsten Jahr gehen soll,kann sich beim ADAC während des Caravan Salons in Düsseldorf (26.August bis 3. September 2017) informieren. In Halle 9 auf Stand A 20stellen sich per Videopräsentation 18 europäische Campingplätze vor.Außerdem beantwortet ein Inspekteur des ADAC alle Fragen rund um dasThema Campingurlaub. Informationen zu ermäßigten Tickets fürClubmitglieder gibt es unter www.adac.de/caravansalon.Diese Presseinformation sowie Grafiken stehen Ihnen zum Downloadunter http://presse.adac.de zur Verfügung. Folgen Sie uns auch unterhttp://twitter.com/adac.Pressekontakt:ADAC e.V.Externe KommunikationRegina AmmelTel.: (089) 7676-3475regina.ammel@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell