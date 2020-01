zu Kroatien

Halle (ots) - Eine Mehrheit der Kroaten hat sieben Jahre nach dem EU-Beitrittgenug von einem marktliberalen Wachstum zu Lasten der Schwächeren. DieStärkeren, die jungen und gut ausgebildeten Menschen, suchen ihr persönlichesGlück ohnehin in den reichen EU-Staaten. In vielen EU-Staaten des Ostens istdas kaum anders. Es ist natürlich bitter zu sehen, dass ein sozialerPolitikansatz etwa in Polen mit brutalen Angriffen auf den Rechtsstaateinhergeht. Aber das muss nicht so sein, wie die jüngsten Wahlerfolge von linkenbis rechten Mitte-Politikern in Kroatien, Rumänien und der Slowakei gezeigthaben. Sozial geht auch ohne national.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4484864OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell