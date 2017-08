Nach Kritik von foodwatch: Lebensmittel-Lobby verbreitet in der Debatte um Zuckerkonsum und Übergewicht erneut Falschaussagen

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Berlin (ots) - Die Lobbyverbände der Zucker- undLebensmittelindustrie täuschen die Öffentlichkeit erneut mit falschenAussagen über Zucker und Übergewicht. Die Deutschen würden "heutenicht mehr, sondern eher weniger Kalorien aufnehmen als früher",erklärte die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (WVZ) in einerschriftlichen Reaktion auf die sieben größten "Zucker-Mythen" derLebensmittelindustrie, die die Verbraucherorganisation foodwatchheute veröffentlichte. Der Spitzen-Lobbyverband derLebensmittelwirtschaft (BLL) äußerte sich gleichermaßen. BeideLobbyverbände beziehen sich auf Zahlen der Universität Gießen und desMax Rubner-Instituts. Diese Zahlen seien jedoch aus "methodischenGründen" gar nicht miteinander vergleichbar, erklärte das MaxRubner-Institut gegenüber foodwatch. "Die Schlussfolgerung (...) kannnicht aus den Ergebnissen gezogen werden", so das Institut. DieWirtschaftliche Vereinigung Zucker hatte ihre Falschaussage zuvor ineinem Rundschreiben an Abgeordnete des Deutschen Bundestagsverbreitet."Die Lebensmittelindustrie lügt wie gedruckt. Mit wiederholtenFalschaussagen verschleiert sie die Gefahren von Zucker und blockiertwichtige gesundheitspolitische Initiativen. Die Lobbyverbände solltenbei den Fakten bleiben und ihre Falschaussagen zurücknehmen",forderte Oliver Huizinga, Leiter Recherche und Kampagnen vonfoodwatch.In ihrer Stellungnahme verbreitete die Wirtschaftliche VereinigungZucker noch weitere Unwahrheiten, die foodwatch zuvor als Mythenentlarvt hatte. So erklärt der Lobbyverband, Zucker sei "keinDickmacher und deswegen auch kein Risikofaktor fürZivilisationskrankheiten". Das widerspricht unter anderem derEinschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wonach "einehöhere Aufnahme freier Zucker die Nährstoffqualität" bedrohe, "was zueiner ungesunden Gewichtszunahme und einem erhöhten Risiko vonAdipositas" und anderen Krankheiten führe. Auch die Aussage derWirtschaftlichen Vereinigung Zucker, eine "Regulierung desZuckerkonsums" könne "nicht der richtige Ansatz sein, Kariesvorzubeugen", bezeichnete foodwatch als falsch und verwies auf dieWorte von Dietmar Oesterreich, Vizepräsident derBundeszahnärztekammer: "Zuckerreduktion bedeutet Kariesreduktion".foodwatch kritisierte, dass in der Debatte um Übergewicht undZucker zahlreiche Falschaussagen verbreitet würden. Das treffe sowohlauf führende Vertreter der Lebensmittelwirtschaft als auch aufSpitzenpolitiker wie Bundesernährungsminister Christian Schmidt zu.Dieser behauptete etwa in einer ARD-Talkshow, dass jeder MenschZucker brauche. Tatsache ist: Es gibt keinen Bedarf, Zucker alsLebensmittel aufzunehmen. Das menschliche Gehirn benötigt zwar einebestimmte Menge an Glukose am Tag. Der Körper ist jedoch in der Lage,diese Glukose beispielsweise aus Stärke aufzuspalten, die etwa inBrot und Nudeln enthalten ist.Rund ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland - 23 Prozent derMänner und 24 Prozent der Frauen - ist laut Robert-Koch-Institutfettleibig (BMI über 30). Adipositas bei Kindern sowie Erwachsenenhat in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen. Das verursachtnicht nur individuelles Leiden der Betroffenen, sondern aucherhebliche gesamtgesellschaftliche Kosten: Allein durch Adipositasentstehen in Deutschland jährlich etwa 63 Milliarden EuroFolgekosten. Die WHO und die OECD sprechen von einer "globalenAdipositas-Epidemie". Ein Zusammenschluss von deutschenFachgesellschaften warnt vor einem "Tsunami chronischer Krankheiten",denn Adipositas erhöhe nachweislich das Risiko für die Entstehung vonzahlreichen chronischen Krankheiten, darunter Herzkrankheiten,Typ-2-Diabetes sowie diverse Krebsarten.Link:- E-Mail-Aktion Zucker-Mythen: http://zucker.foodwatch.deQuellen und weiterführende Informationen:- Die sieben größten Mythen über Zucker und Fehlernährung:www.zucker-mythen.foodwatch.de- Schriftliche Korrespondenz zwischen foodwatch und dem Max-RubnerInstitut: www.tinyurl.com/y75hc7al- WHO zu Zucker als Risikofaktor:www.who.int/elena/titles/free-sugars-adults-ncds/en/- Bundeszahnärztekammer zu Zuckerreduktion:http://ots.de/bVsCI- Stellungnahme der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker:www.tinyurl.com/yarrdorf- Stellungnahme des Lobbyverbands der Lebensmittelindustrie (BLL):http://ots.de/xpvwGPressekontakt:foodwatch e.V.Dario SarmadiE-Mail: presse@foodwatch.deTel.: +49 (0)30 / 24 04 76 - 2 90Original-Content von: foodwatch e.V., übermittelt durch news aktuell