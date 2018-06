Kritik an mangelnder Beteiligung Fernstraßenreform: Beschäftigte bleiben auf der Strecke

Berlin (ots) - Scharfe Kritik kommt vom dbb zum bisherigen Verlaufder Planungen für die künftige Auftragsverwaltung derBundesautobahnen. Bis 2021 geht die Zuständigkeit von den Ländern aufden Bund über, wo mit wechselwilligen Landesbeschäftigten eineInfrastrukturgesellschaft und ein Bundesfernstraßenamt eingerichtetwerden sollen. "Bislang bleiben die zahlreichen Bedenken derbetroffenen Beschäftigten ungehört", warnte Volker Geyer, dbb Vizeund Fachvorstand Tarifpolitik, am 29. Juni 2018 bei einem Dialogforumder SPD-Bundestagsfraktion zum Thema."Wir brauchen eine zuverlässige Tarifpartnerschaft, wenn die neueInfrastrukturgesellschaft nicht zu einer Einrichtung ohne Personalwerden soll", sagte Geyer in Berlin. "Ohne die Wechselbereitschaftder Landesbeschäftigten wird es nicht gehen. Um diese Bereitschaftist es derzeit nicht gut bestellt. Die Beschäftigten haben denEindruck, dass sich beim Bund niemand ihrer Anliegen annimmt. Bisdato werden die Gewerkschaften und die Personalvertretungen lediglichüber geschaffene Fakten des Bundes und der Länder informiert", machteder dbb Vize deutlich. Insbesondere im Rahmen der Erstellung desStandortkonzepts seien ausschließlich politische Beweggründeumgesetzt worden, ohne die Beschäftigten zu beteiligen. "So wird esnicht gehen - wir brauchen manifeste Beteiligungsformen und vor allemeine gelebte Tarifpartnerschaft. Hier muss endlich das Innenressortals Tarifministerium der Bundesregierung ran, denn am Ende muss einTarifwerk stehen, das deutlich macht: Der Bund will die neuenMitarbeiter wirklich." Die Zeit werde knapp, mahnte Geyer: "Bis zumJahresende soll das Tarifwerk fertig sein. So hat es der Gesetzgebergewollt - nicht die Gewerkschaften. Das ist nach jetzigem Stand derDinge kaum noch zu schaffen. Wenn wir überhaupt noch rechtzeitigfertig werden wollen, müssen wir jetzt beginnen und uns einenstraffen Zeitplan geben. Bisher hat der Bund leider viel Zeitverschenkt, auch das ist für das derzeit große Misstrauen bei denBeschäftigten mitverantwortlich."HintergrundSpätestens ab 2021 liegt die Auftragsverwaltung für dieBundesautobahnen nicht länger in den Händen der Länder. Die Aufgabeübernehmen dann das neu zu gründende Fernstraßen-Bundesamt sowie eineebenfalls neu aufzubauende Infrastrukturgesellschaft. DasBundesverkehrsministerium hat dazu eine StabsstelleInfrastrukturgesellschaft Autobahnen eingerichtet, die denÜbergangsprozess organisiert. Bis zum 1. Januar 2019 müssen diebetroffenen Beschäftigten aus den Landesbetrieben Straßen eigentlichihre Bereitschaft zum Wechsel in die neuen Organisationseinheitenerklären, aber bislang sind zahlreiche tarifpolitische, strukturelleund organisatorische Fragen offen. Der dbb begleitet die Entwicklungund fordert gemeinsam mit seinen Fachgewerkschaften BTB, DVG, kombaund VDStra. immer wieder eine stärkere Einbindung derBeschäftigtenvertretungen.Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionDr. Frank ZitkaTelefon: 030.4081-5510Fax: 030.4081-5599Email: zitka@dbb.deOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell