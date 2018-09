Kritik am Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals / ASB befürchtet Schwächung der ambulanten Pflege (FOTO)

Berlin (ots) -Anlässlich der heute im Bundestag beginnenden Beratung über denEntwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals kritisiertder Arbeiter-Samariter- Bund als einer der größten Anbieter in derder Pflege, dass die ambulante Pflege dabei leer ausgehe und fordertein Gegensteuern des Gesetzgebers."Wir begrüßen das Ziel des Gesetzentwurfs, den Alltag derPflegekräfte in Krankenhäusern sowie der stationären Altenpflegedurch eine bessere Personalausstattung zu verbessern", erklärt derBundesgeschäftsführer des ASB, Ulrich Bauch. Für die ambulante Pflegekönne das aber fatale Folgen haben: "Wir befürchten, dassPflegekräfte dann vor allem in Krankenhäuser und die stationärePflege abwandern - und das vor dem Hintergrund des sowieso schoneklatanten Personalmangels." Der Grundsatz 'ambulant vor stationär'könne so nicht umgesetzt werden.Ursächlich hierfür seien vor allem unterschiedlicheFinanzierungsstrukturen. "Wir fordern eine angemessene Bezahlung,beispielsweise durch die Anerkennung der Tarifbindung undTarifsteigerungen in der häuslichen Krankenpflege", machte derBundesgeschäftsführer deutlich. "Nur wenn Pflegedienste ihreMitarbeiter besser bezahlen können, bleiben sie auch als Arbeitgeberattraktiv."Laut Bauch müsse der ambulante Bereich gerade jetzt ebenfallsgestärkt werden, da der Gesetzgeber mit den Pflegestärkungsgesetzenmehr ambulanten Leistungen geschaffen habe. Stattdessen würden immermehr Pflegedienste im ASB berichten, dass sie die Anfragen vonpflegebedürftigen Menschen, die weiterhin zuhause leben möchten,wegen Personalmangels ablehnen müssten. "Wir brauchen daher jetztbessere Rahmenbedingungen für die Pflegedienste, damit die gesetzlichversprochenen Leistungen auch erbracht werden können", so UlrichBauch.Pressekontakt:Hilke VollmerLeiterin der Stabsstelle Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Tel: 030/ 2325786-122Mobil: 0172/ 2620597Email: h.vollmer@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell