Kritik an Regierungsplänen für Fachkräftezuwanderung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Pläne der Bundesregierung für ein Fachkräftezuwanderungsgesetz gehen nach Einschätzung von FDP und Grünen nicht weit genug.



"Der langersehnte große Wurf bleibt aus", klagte FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae am Mittwoch in Berlin. Die migrationspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Filiz Polat, äußerte die Befürchtung, das geplante Gesetz könnte "ein Dickicht an Bürokratie" werden.

Nach den bisher bekannten Details sollen künftig Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten zur Jobsuche für sechs Monate nach Deutschland kommen dürfen. Voraussetzung ist, dass sie genügend Geld haben, um ihren Lebensunterhalt während dieser Zeit selbst zu bestreiten. Die bisherige Beschränkung auf Berufe mit Engpässen soll entfallen. Zudem will man grundsätzlich auf die Vorrangprüfung verzichten, nach der Ausländer nur dann eingestellt werden dürfen, wenn kein deutscher Bewerber für den Job zu finden ist.

Die jetzt bekannt gewordenen Regelungen stammen aus einem Referentenentwurf der Bundesregierung, an dem zuletzt aber noch einige Einzelheiten geändert worden sein sollen. Der Entwurf aus dem Bundesinnenministerium soll den anderen Ressorts voraussichtlich Ende der Woche zur Abstimmung vorgelegt werden.

Doch die FDP spricht schon jetzt von einer verpassten Chance. "Es gibt gute Ansätze wie den Wegfall der Vorrangprüfung", räumte Thomae ein, doch bei wichtigen Themen habe sich die Koalition nicht einigen können. Polat mahnte vor allem eine flexible Ausgestaltung an: "Für ein wirksames Gesetz braucht es unbürokratische und anwenderfreundliche Regelungen für Unternehmen und Betroffene."/ax/abc/DP/tos