Kritik an REACH-Registrierungsdossiers größtenteils unberechtigt / VCI zur heutigen Diskussion im Europäischen Parlament

Frankfurt/Main (ots) - Die chemisch-pharmazeutische Industriearbeitet intensiv an der Umsetzung der europäischenChemikalienverordnung REACH. Die Qualität der Registrierungsdossiershat für die VCI-Mitgliedsunternehmen Priorität. Die derzeit geäußerteKritik an den Dossiers ist überzogen und größtenteils nichtgerechtfertigt. Darauf weist der Verband der Chemischen Industrie(VCI) anlässlich der heutigen Diskussion im EU-Parlament hin.VCI-Hauptgeschäftsführer Utz Tillmann sagt: "Berechtigte Kritik anInhalt und Form der REACH-Dossiers nimmt die Chemiebranche sehrernst. Aus diesem Grund laden wir die deutschen und europäischenBehörden erneut zu einem intensiven Dialog ein und hoffen, dass es zueinem konstruktiven Austausch kommt."Ein kontroverses Thema sind Tierversuche: Die REACH-Verordnungschreibt vor, dass diese nur als allerletztes Mittel durchgeführtwerden dürfen. Genau daran halten sich die Unternehmen und reichenalternative Informationen ein. Weitestgehend hierum dreht sich dieKritik deutscher Behörden, die seit 2014 ein Evaluierungsprojekt zurQualität der Registrierungsdossiers durchführen. Dabei konntenDossiers mit alternativen Informationen die Bewertung "konform" oftnicht erhalten. Das verzerrt aus Sicht des VCI das Gesamtbild derEvaluation.Tillmann: "Unsere Mitgliedsunternehmen berücksichtigen durch ihrVorgehen die strikten Vorgaben der REACH-Verordnung zum Tierschutz.Der VCI hat den Behörden seit Start des Projekts mehrfach eineZusammenarbeit im Sinne eines gemeinsamen Lernprozesses angeboten.Bei den Gesprächen wurde leider eine Diskussion der konkretenKritikpunkte nicht ermöglicht."Wären Unternehmen, deren Registrierungsdossiers geprüft wurden,von Anfang an in das Evaluierungsprojekt einbezogen worden, hättenMissverständnisse zu den Vorwürfen aufgeklärt und eine objektivereBewertung erzielt werden können. Der VCI hofft daher, dass diedeutschen Behörden auf die Unternehmen zugehen.Auch sonst hat der VCI immer betont, dass absichtlichunvollständig abgegebene Registrierungsdossiers nicht akzeptabel sindund geahndet werden müssen. Die vorhandenen Vorschriften zurBewertung von Dossiers, zur Durchsetzung von Nachbesserungen sowiezur Sanktionierung von Verstößen reichen dafür aus. In Deutschlandsind sie im Chemikaliengesetz und der entsprechendenSanktionsverordnung geregelt.Erst im Mai hatte der VCI zum Ende der rund 10-jährigenREACH-Registrierungsphase darauf hingewiesen, dass die Umsetzung derChemikalienverordnung noch lange nicht beendet ist. DerArbeitsaufwand wird für Unternehmen und Behörden in den kommendenJahren hoch bleiben.Über den VCIDer Verband der Chemischen Industrie (VCI) vertritt diewirtschaftspolitischen Interessen von rund 1.700 deutschenChemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmen ausländischerKonzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen derWirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht für mehrals 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2017 über 195Milliarden Euro um und beschäftigte rund 453.000 Mitarbeiter.Pressekontakt:VCI-Pressestelle: Telefon: 069 2556-1496, E-Mail: presse@vci.de,http://twitter.com/chemieverband undhttp://facebook.com/chemieverbandVCIOriginal-Content von: Verband der Chemischen Industrie (VCI), übermittelt durch news aktuell