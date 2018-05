Nach Kritik: Oettinger beharrt auf EU-Haushaltsberechnungen

STRASSBURG (dpa-AFX) - EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hat Kritik an seinen Berechnungen zum nächsten siebenjährigen EU-Haushalt erneut zurückgewiesen.



"Die absoluten Zahlen sind unstrittig", sagte Oettinger am Dienstag vor den Abgeordneten des EU-Parlaments in Straßburg. "Streit kann entstehen, wenn man Kürzungen prozentual bewerten will."

Aus dem EU-Parlament war Kritik an Oettingers Zahlenwerk für den Haushalt der EU für 2021 bis 2027 laut geworden. Haushaltsexperten warfen dem Kommissar vor, mit irreführenden Vergleichen zu arbeiten, um Kürzungen beispielsweise bei Hilfen für Landwirte als weniger drastisch erscheinen zu lassen.

Der Kommissar erklärte, man habe als Grundlage für Vergleiche aus dem aktuellen Haushalt alle Zahlungen an Großbritannien herausgerechnet. "So kamen wir zu einem virtuellen EU-27-Haushaltsrahmen 2014-2020", sagte Oettinger. Großbritannien will 2019 die EU verlassen - und wird dann auch keine EU-Fördergelder mehr erhalten.

Dann habe man jeweils das Jahr 2020 mit dem ersten Jahr den neuen Haushalts verglichen. Denn diese Veränderung sei für die Menschen spürbar. Auf diesem Wege komme man auf ein Minus von 4,6 Prozent bei der EU-Agrarpolitik und auf minus 3,9 Prozent bei den Direktzahlungen an Bauern.

Parlamentsinterne Berechnungen waren zum Ergebnis gekommen, dass die EU-Agrarfördergelder real nicht um rund 5, sondern um etwa 15 Prozent gekürzt werden sollen. Strukturschwache Regionen müssten zudem Einschnitte in Höhe von 10 statt um 7 Prozent befürchten. Auch die geplanten Mittelaufstockungen für Forschungs- und Jugendprogramme könnten real deutlich niedriger ausfallen als angegeben.

Der Entwurf für den künftigen EU-Haushalt war Anfang Mai von Oettinger und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker präsentiert worden. Er sieht für den Zeitraum 2021-2027 insgesamt Mittel in Höhe von 1279 Milliarden Euro vor./vio/DP/jha