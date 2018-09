Kritik des Europäischen Rechnungshofs an der EU-Luftreinhaltepolitik bestätigt Forderungen der Deutschen Umwelthilfe nach wirksamen Maßnahmen und strengeren Grenzwerten

Berlin (ots) - Der Europäische Rechnungshof fordert dieVerschärfung der 20 Jahre alten und viel zu laxenLuftqualitätsgrenzwerte - Gesundheitliche und ökonomische Schädendurch Luftverschmutzung werden bislang nicht ausreichendberücksichtigt - Vernichtende Kritik der europäischenRechnungsprüfer: Luftreinhaltepläne der Mitgliedsstaaten sindinsgesamt zu unkonkret und damit wirkungslos - Deutsche Umwelthilfefordert Bundes- wie Landesregierungen auf, Diesel-Fahrverbote inallen 115 mit hohen NO2-Werten belasteten Städten ab 2019auszusprechen und die Dieselkonzerne zur Hardware-Nachrüstung von elfMillionen Diesel-Pkw mit illegalen Abschalteinrichtungen zu zwingenMit dem am 11. September 2018 veröffentlichten Sonderbericht zurLuftreinhaltung in der EU stützt der Europäische Rechnungshof dieForderungen der Deutsche Umwelthilfe (DUH) nach wirksamenLuftreinhaltungsmaßnahmen sowie einer deutlichen Absenkung derGrenzwerte für Luftschadstoffe. Für Feinstaub, Schwefeldioxid undOzon empfiehlt der Rechnungshof, die Grenzwerte im Einklang mit denEmpfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu senken. MitBlick auf Stickstoffdioxid (NO2) kritisiert der Rechnungshof dievielerorts zu unkonkreten und damit unwirksamen Luftreinhaltepläne,die eine Einhaltung des seit 2010 geltenden Jahresmittelwerts sonicht gewährleisten.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Der EuropäischeRechnungshof bestätigt mit seinem 'Weckruf' die Fernsteuerung vielerRegierungen durch eine kriminell agierende Automobilindustrie. Wieschlimm es um die Luftqualität steht wird auch an daran deutlich,dass nun die europäischen Rechnungsprüfer Alarm schlagen. Es darfnicht akzeptiert werden, dass beispielsweise in Deutschland 12.860Menschen jedes Jahr am Dieselabgasgift NO2 vorzeitig sterben und800.000 erkranken. Bund und Länder müssen endlich in den 115besonders belasteten Städten Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge noch in2019 durchsetzen. Von Bundeskanzlerin Merkel erwarten wir einMachtwort zur Hardware-Nachrüstung aller Betrugsdiesel auf Kosten derHersteller."Seit 2005 setzt sich die DUH dafür ein, die "Saubere Luft" in denStädten durchzusetzen. "Messungen der Luftqualität durch uns undandere zeigen, dass die Belastung mit dem DieselabgasgiftStickstoffdioxid ein flächendeckendes Problem ist, doch keiner derbislang vorliegenden Luftreinhaltepläne in Deutschland beinhaltetMaßnahmen, die eine schnellstmögliche Einhaltung des geltenden Rechtssicherstellen. Wie kann es sein, dass sich Ministerpräsidenten wieArmin Laschet aus NRW und Markus Söder in Bayern trotzrechtskräftiger Urteile weigern, die zur Luftreinhaltung in denStädten notwendigen Diesel-Fahrverbote auch umzusetzen?", kritisiertResch.Der Europäische Rechnungshof hat geprüft, ob die Aktivitäten derEU zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor Luftverschmutzungwirksam sind, ob die Gesetze ausreichen und von den Mitgliedstaateneffektiv umgesetzt werden. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass dieerheblichen gesundheitlichen und ökonomischen Schäden durchLuftverschmutzung bislang nicht ausreichend adressiert werden. Dieaktuellen Grenzwerte für Feinstaub, Stickstoffdioxid, Schwefeldioxidund Ozon, vor knapp 20 Jahren festgelegt, entsprächen nicht dem Standder Forschung und seien zum Teil deutlich schwächer als dieEmpfehlungen der WHO. Die DUH hatte anlässlich der Veröffentlichungihrer ersten Citizen-Science-Aktion "Decke auf, wo Atmen krank macht"zur Ermittlung von NO2-Konzentration abseits offiziellerMessstationen die Forderung erhoben, den Jahresmittelwert für NO2 von40 auf 20 µg /m³ abzusenken. Dabei berief sich die DUH unter anderemauf eine Studie des Umweltbundesamtes, welche die gesundheitlichenSchäden insbesondere bei Konzentrationen unterhalb des derzeitigenNO2-Grenzwerts hervorhebt. Im Nachbarland Schweiz gilt bereits seit1986 ein Grenzwert von 30µg NO2/m³ im Jahresmittel.Weiterhin bemängelt der Europäische Rechnungshof die ungenügendeÜberwachung der Luftqualitätswerte. Die reale Belastung werdevielerorts unterschätzt, da Anforderungen, beispielsweise anMessstationen, zu unkonkret formuliert sind. Obwohl insgesamt einRückgang der Emissionen von Feinstaub, Stickoxiden und Schwefeldioxidzu beobachten sei, finden sich vielerorts zu hohe Konzentrationendieser Schadstoffe. Dem zunehmenden Engagement der Bürger stehe zudemein bislang unzureichender Zugang zur Gerichtsbarkeit gegenüber.Der Rechnungshof merkt an, dass die Bereiche Holzfeuerung undLandwirtschaft bislang zu wenig beachtet und zu schwach reguliertwerden. Hier müssten rechtliche Rahmenbedingungen stärker als bislangauch den Aspekt Luftreinhaltung berücksichtigen.Die EU-Kommission führt derzeit einen sogenannten "Fitnesscheck"zur Luftreinhalterichtlinie (2008/50/EG) durch. "Die noch amtierendeKommission sollte die Initiative ergreifen und deutlich strengereGrenzwerte auf den Weg bringen", so Resch.