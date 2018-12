Mainz (ots) - Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung(BZgA) behauptet in einer Elternbroschüre zur HPV-Impfung: "SchwereNebenwirkungen wurden auch nach 270 Millionen gegebenen HPV-Impfungenweltweit nicht beobachtet." Diese Aussage ist nach Recherchen desARD-Politikmagazins "Report Mainz" falsch (Sendung heute, 18.12.18,21:45 Uhr im Ersten).Dänische Wissenschaftler haben in zahlreichen Publikationen überschwere kardiologische und neurologische Symptome berichtet, die siein Verbindung mit der HPV-Impfung bringen. Im Interview mit "ReportMainz" erklärt der Mediziner Dr. Jesper Mehlsen, er habe 800 Mädchenmit Nebenwirkungen nach einer HPV-Impfung behandelt, viele davonhätten schwere Nebenwirkungen gehabt. Der Evidenzmediziner PeterGötzsche berichtet, er habe Rohdaten klinischer Studien zurHPV-Impfung ausgewertet. Seine Analyse zeige, dass die HPV-Impfung zuschweren neurologischen Schäden führen könne. Im Interview mit"Report Mainz" sagt er: "Wir haben anhand von randomisierten Studiengezeigt, dass es ernsthafte Schäden gibt. Wir sind in der Lage zuzeigen, dass es in der Gruppe, die die HPV-Impfung erhalten hat, mehrschwerwiegende neurologische Schäden gibt, als in denKontrollgruppen."In Japan hat das Ministerium für Gesundheit und Soziales bereits2013 seine Empfehlung für die Impfung eingeschränkt. In einerElternbroschüre des japanischen Ministeriums heißt es: "Wir ziehenunsere ausdrückliche Empfehlung einer HPV-Schutzimpfung vorübergehendzurück." In dieser Informationsbroschüre wird ausdrücklich auf"seltene, aber schwerwiegende Nebenwirkungen" hingewiesen. Unteranderem werden "Zustände von Gliederschwäche", "Kopfschmerzen" undErkrankungen des peripheren und zentralen Nervensystems aufgeführt.Die Gesundheitswissenschaftlerin Prof. Ingrid Mühlhauser von derUniversität Hamburg hat die BZgA-Broschüre für "Report Mainz"analysiert und kommt zu dem Ergebnis: "So wie es dargestellt ist, istes einfach falsch. Das ist irreführend, einseitig, werbemäßig,kampagnenmäßig." Weiter erklärt sie: "Die Bürger wollen nicht mitKampagnen und Werbematerial konfrontiert werden, sondern sie wollennach wissenschaftlichen Kriterien gute Informationen bekommen und dieBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung muss endlichMaterialien nach diesen Kriterien entwickeln."Sowohl die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, als auchdas Bundesgesundheitsministerium haben auf die Frage, warum dieBürger nicht über schwere Nebenwirkungen informiert werden, nichtgeantwortet. Die Redaktion wurde an das Paul-Ehrlich-Institutverwiesen. In einer schriftlichen Stellungnahme erklärt die Behördein klinischen Studien zur HPV-Impfungen seien unerwünschte Ereignisseaufgetreten. Diese könnten auch ein schweres Ausmaß annehmen.Zitate gegen Quellenangabe "Report Mainz" frei.Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell