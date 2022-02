Kristoffer Karl Unterbruner (apoAsset): Entwicklungen bringen frischen Wind in Covid-Markt

02.02.2022 –Impfstoff-Aktien konnten sich im vergangenen Geschäftsjahr sehr gut entwickeln und gelten als die großen Gewinner der Corona-Pandemie. In den letzten Wochen haben die Aktien der großen Impfstoffhersteller – im Besonderen BioNTech und Moderna – jedoch deutlich an Wert verloren und Kursziele von renommierten Broker-Häusern wurden angepasst. Doch was sind die Gründe für diese Entwicklung? Und was ist vom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung