Krisenstab kennt Zahl der Deutschen in Ukraine nicht

BERLIN/KIEW (dts Nachrichtenagentur) - Der Krisenstab des Auswärtigen Amtes kennt die Zahl der Deutschen, die dich derzeit in der Ukraine aufhalten, nicht. Das sagte Omid Nouripour, MdB und Parteivorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, am Sonntag RTL/ntv. "Das ist eine hochschwierige Angelegenheit für diejenigen, die operativ sind. Gerade in einem Land, in dem es auch eine Reisefreiheit gibt, ist es nicht so, dass man das alles weiß."

Zudem sagte er, man wisse nicht, ob Putin im Falle einer Eskalation des Ukraine-Konflikts die Gaslieferungen nach Deutschland einstellen könnte. "Seit 1971 ist Gas immer zuverlässig gekommen, egal wie kalt der Kalte Krieg auch war. Wir haben aber auch im letzten Jahr erlebt, dass aus der älteren Pipeline ein Drittel weniger gekommen ist. Wir wollen alles dafür tun, dass es nicht zu einer Eskalation kommt und diese Frage gar nicht auf den Tisch kommt", so Nouripour.

Foto: über dts Nachrichtenagentur