Krisenkommunikation auf dem Seziertisch / Neues Buch: Wie Kommunikatoren und Topmanager Unternehmen durch Krisen steuern und Reputationsschäden vermeiden (...wollen)

Hamburg (ots) - Kritische Produktmängel, Korruption, unmenschliche Zustände inZulieferbetrieben, Betrug, Compliance-Verfehlungen - es gibt viele Auslöser fürschwere Unternehmenskrisen. Wie deutsche und internationale Topmanager undKommunikatoren in solchen Krisen reagieren und um die Reputation ihrerUnternehmen kämpfen, analysiert das neue Buch "Krisenkommunikation auf demSeziertisch. Wie Manager Reputation und Unternehmenswert unter Druckverteidigen". Anhand von 28 Fallbeispielen zu Krisen, Skandalen undErfolgsgeschichten bekannter Unternehmen wie Volkswagen, Facebook, Lidl, BMW,Tesla, Uber und der Deutschen Bank zeigen Dr. Michael Neumann, Jörg Forthmannund Dr. Roland Heintze, welche Strategien und Taktiken in Krisenkommunikationund Reputation Management sich in der Praxis bewährt haben - und welche nicht.Die Autoren analysieren die Fallbeispiele nach einem einheitlichen System, dasnach der Struktur der Stakeholder-Gruppen geordnet ist. Abhängig davon, wie dasKrisenereignis auf die jeweilige Zielgruppe wirkt, werden den GruppenKommunikationsziele und Maßnahmen zugeordnet. Ergänzt werden diese durchIndikatoren, an dem sich der Erfolg des Reputation Management gegenüber diesenAnspruchsgruppen ablesen lässt.Mit diesem Operationsbesteck gerüstet, sezieren die Autoren mit scharfem Schnittso unterschiedliche Unternehmenskrisen wie den Untergang der Weinstein Companynach den Enthüllungen über Hollywood-Produzent Harvey Weinstein und die folgende#MeToo-Debatte, illegale Schusswaffenexporte bei Heckler & Koch bis hin zurKontroverse um eine neue Nutella-Rezeptur. Sie zeigen, welche Unternehmen in derKrise untergingen - und welche erstaunlich ungeschoren davonkamen.Aus den Fallanalysen können Führungskräfte, Kommunikatoren und ReputationManager ableiten, welche Maßnahmen in einer Krise das Unternehmen, seineReputation und den von ihr abhängigen wirtschaftlichen Erfolg schützen können -und welche versanden oder gar weiteres Öl ins Feuer gießen. Die Folgen könnengravierend sein - das Buch weist auf zahlreiche Fälle hin, in denen Aktienkurseeinbrachen, Umsätze zurückgingen, Unternehmensleiter ihren Hut nehmen musstenoder gar das gesamte Unternehmen unterging."In diesem Buch untersuchen wir Ursache, Wirkung und Ausmaß vonReputationsgewinnen und -verlusten anhand praktischer Fälle", fasst Co-AutorJörg Forthmann zusammen, "und wir beantworten die Frage, wie man wirtschaftlichbedeutende, das heißt geldwerte Reputation managen kann."Die Fallsammlung deckt dabei einige teilweise überraschende Trends auf: Sostellt sich zum Beispiel heraus, dass Unternehmen untereinander im B2B-Geschäfteinen deutlich größeren Druck zu mehr Nachhaltigkeit aufeinander ausüben, alsEndverbraucher im B2C-Geschäft.Über das Buch"Krisenkommunikation auf dem Seziertisch. Wie Manager Reputation undUnternehmenswert unter Druck verteidigen" von Dr. Michael Neumann, JörgForthmann und Dr. Roland Heintze ist im IMWF Verlag, Hamburg erschienen undunter ISBN 978-3-946588-03-0 für 19,90 Euro als Softcover im Buchhandelerhältlich.IMWF - Institut für Management- und Wirtschaftsforschung Das IMWF wurde aus derErfahrung heraus gegründet, dass die Ergebnisse wissenschaftlicherAusarbeitungen und Marktanalysen für Entscheider in der Wirtschaft oftmals nichtdie hinreichende Praxisnähe und Relevanz haben. In Folge dessen bleibt dieUnterstützung wissenschaftlicher Institutionen durch Unternehmen oftmals hinterden Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesem Hintergrund versteht sich dasIMWF als Plattform, auf der Kontakte zwischen Wissenschaft und Unternehmengeknüpft werden, die an fundierter Aufarbeitung relevanter Management- undWirtschaftsthemen interessiert sind. Dieses Netzwerk wird wesentlich durchWilhelm Alms aufgebaut. Er hat als ehemaliger Vorstandsvorsitzender von MummertConsulting vielfältige Erfahrungen mit der Umsetzbarkeit vonForschungsergebnissen in der Managementpraxis gesammelt und hat es sich zurAufgabe gemacht, Brückenschläge zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zuinitiieren. Wenn Sie an diesem Netzwerk partizipieren wollen, freut sich dasIMWF über Ihre Nachricht. Von wissenschaftlichen Partnern wird erwartet,nachweislich praxisorientierte Forschung leisten zu wollen. Im Gegenzug hierzuobliegt es den eingebundenen Unternehmen, relevante Fragestellungen zuformulieren und die Freiräume für die Aufarbeitung dieser Themen zugewährleisten.IMWF VerlagDer IMWF-Verlag ist das publizistische Organ des IMWF. Im Verlag erscheinenBücher, die Wissenschaft und Praxisnähe vorbildlich verbinden.Weitere Informationen finden Sie unter www.imwf.dePressekontakt:Pressekontakt:Jörg ForthmannIMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbHTelefon: +49 (0) 40 253 185 - 111info@imwf.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65649/4505290OTS: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbHOriginal-Content von: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell