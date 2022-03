Krisenfest: Die besten Aktien von Warren Buffett

Warren Buffett erfährt mit seinen 91 Jahren großen Respekt in der Finanzwelt. Nicht zuletzt ist dies darauf zurückzuführen, dass er zu den erfolgreichsten Investoren der Welt gehört.

Auch wenn seine Performance in den letzten Jahren hinter denen der Growth-Aktien blieb, so überzeugt der von ihm präferierte Value-Ansatz viele rational denkende Anleger.

In Krisen an Ratschläge von Warren Buffett erinnern

Besonders in Krisenzeiten, wie sie derzeit mit dem Ukraine-Konflikt vorliegen, suchen Anleger nach einem stabilen mentalen Anker. Einen solchen kann man in den Lehren von Warren Buffett finden.

Warren Buffett hat sich oft genug zu Krisen und irrationalem Verhalten am Finanzmarkt geäußert. Auch ist es allen Anlegern möglich, Einsicht in seine Anlagestrategie zu erhalten. Dazu genügt ein Blick in das Anlageportfolio der Investmentholding Berkshire Hathaway.

Warren Buffetts Portfolio

Das 350 Milliarden schwere Investment-Portfolio besteht zu rund der Hälfte aus Apple-Aktien. Es folgen die Bank of America und American Express mit einem Marktwert zum 31. Dezember 2021 von 46 bzw. 25 Mrd. US-Dollar. Beides sind große Finanzinstitutionen aus den USA.

Die nächsten zwei Aktien sind dem Konsumgütersektor zuzuordnen. Es handelt sich um Coca-Cola mit einem Marktwert von 23,7 Mrd. US-Dollar sowie um Kraft Heinz.

Allein diese fünf Positionen stellen rund 80 % des Investment-Portfolios. Somit liegt eine hohe Konzentration auf Einzelwerte vor.

Mit Blick auf die Bewertung lässt sich für viele der Top-Aktien eine günstige bis moderate Bewertung ausmachen. Auch zahlt der Großteil der Aktien solide Dividenden. Dividenden, die meist regelmäßig erhöht wurden.

Die letzten Käufe

Mit Blick auf die letzten Käufe scheint sich der Fokus etwas auf den Rückkauf eigener Aktien zu richten sowie auf Energiewerte.

So stockte er im vierten Quartal beispielsweise die Anteile an dem Oil-Major Chevron um ein Drittel auf. Auch erwarb er im laufenden Jahr größere Anteile an dem nationalen Shale-Gas-Unternehmen Occidental Petroleum. Damit könnte eine Wette auf weiter steigende Ölpreise vorliegen.

Gemessen an der Schwankungsintensität der jeweiligen Aktie dominieren jedoch andere Aktien im Portfolio: Zu den Aktien mit den geringsten Schwankungen in Relation zum Gesamtmarkt gehören Aktien aus dem Pharma- und Konsumgütersektor. Besonders der Telekommunikationsanbieter Verizon sticht hier mit dem geringsten Beta-Ratio hervor.

Das stärkste Wachstum

Mit Blick auf das erwartete Gewinnwachstum stehen die Finanzwerte an vorderster Front. Aber für den Technologiekonzern Apple sowie für den Logistiker UPS wurden von Analysten zweistellige Ergebniszuwächse erwartet.

Angesichts einer sich zuspitzenden Krise in der Ukraine könnten sich hier die Gewinnerwartungen aber wieder etwas eintrüben.

Vorsicht: Auch Warren Buffett kann sich mal irren

Die möglicherweise besten Aktien in Warren Buffett Portfolio zu finden ist somit gar nicht so einfach. Zumal ein Einzelinvestment von Warren Buffett nicht immer eine Garantie für eine gute Rendite war.

Auch Warren Buffett hat schlechte Investments getätigt. Zu ihnen gehörten beispielsweise Tesco oder Kraft Heinz.

Der Artikel Krisenfest: Die besten Aktien von Warren Buffett ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Frank Seehawer besitzt Aktien von Berkshire Hathaway, Kraft Heinz, Apple, Verizon, Chevron und UPS. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und empfiehlt Verizon und die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple, Long March 2023 $120 Call auf Apple, Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022