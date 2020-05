Die Krise ist nur als europäische Gemeinschaft zu meistern!

Berlin (ots) - Anlässlich des "Europatages" erklärt SoVD-Präsident Adolf Bauer: "Am 9. Mai vor 70 Jahren hielt der damalige französische Außenminister Robert Schuman in Paris eine wegweisende Rede. Darin stellte er seine Idee einer neuen Art der politischen Zusammenarbeit in Europa vor - die Schaffung einer überstaatlichen Institution in der Kohle- und Stahlproduktion. 1951, nur ein knappes Jahr später, wurde sein Vorschlag Realität. Schumanns Aufforderung gilt deshalb als Grundstein der heutigen Europäischen Union - einer Gemeinschaft, die Kriege zwischen den europäischen Nationen ausschließt.70 Jahre nach der Geburtsstunde der Europäischen Union befindet sich Europa mitten in einer der größten Krisen seiner Geschichte. Die Corona-Pandemie stellt nicht nur die Gesundheitssysteme auf eine harte Probe. Sie lähmt gesellschaftliches Leben, verursacht persönliches Leid und hat fatale Folgen für die Wirtschaft.Seit Jahrzehnten öffnen Anfang Mai die EU-Institutionen in Brüssel und Straßburg ihre Türen, um interessierten Europäer*innen ihre Arbeit nahezubringen. In diesem Jahr würdigen die EU-Institutionen durch zahlreiche Online-Aktivitäten die Menschen in ganz Europa, die im Geiste der Solidarität zur Überwindung der Corona-Krise beitragen.Am heutigen Europatag wird mehr denn je bewusst: Nur als große, europäische Gemeinschaft und mit vereinten Kräften können wir die enorme aktuelle Herausforderung bewältigen und Europa auch künftig im Frieden einen.Pressekontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleV. i. S. d. P.: Veronica SinaStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deTwitter: @sovd_bundWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43645/4592748OTS: SoVD Sozialverband DeutschlandOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell