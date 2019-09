Krise bei Windkraft: 'Gipfel' bei Altmaier soll nach Auswegen suchen

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat am Donnerstag (13.00 Uhr) zu einem "Windenergiegipfel" nach Berlin geladen.



Hintergrund ist der schleppende Ausbau der Windkraft an Land, die im ersten Halbjahr fast zum Erliegen gekommen ist. Hauptgründe sind nach übereinstimmender Analyse von Verbänden und Experten fehlende Flächen und Klagen gegen weitere Windräder. Zu dem Krisentreffen ab mittags im Wirtschaftsministerium sind rund 50 Vertreter der Branche, der Länder sowie von Bürgerinitiativen eingeladen. Am Nachmittag wird ein Pressestatement von Altmaier erwartet. Unklar war, ob ein gemeinsames Papier beschlossen wird./hoe/DP/zb