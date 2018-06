--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/DiLDlh--------------------------------------------------------------Managua (ots) - Die Gewalt bei den Protesten in Nicaraguaeskaliert: Bei den Auseinandersetzungen zwischen Regierung undDemonstranten, die seit April das Land erschüttern, kam es zublutigen Zusammenstößen, bereits jetzt sind 138 Menschen gestorben.Ein junger Mann, der in einem SOS-Kinderdorf aufgewachsen ist, wurdedurch einen Schuss in den Kopf schwer verletzt und schwebt inLebensgefahr. Das teilte der Leiter der SOS-Kinderdörfer inNicaragua, Benito Rivas, mit."In den letzten Tagen hat sich die Situation noch zugespitzt.Nahezu täglich kommen neue Opfer hinzu", sagt Rivas. Seinen Angabenzufolge kommt es im ganzen Land immer wieder zu gewalttätigenAuseinandersetzungen, vor allem nachts. "In vielen Straßen stehenPanzer, die die wichtigsten Verkehrsverbindungen blockieren. Vieleunserer Mitarbeiter arbeiten von Zuhause aus, weil der Weg in dieArbeit zu gefährlich ist." Seit die Friedensgespräche zwischen denParteien abgebrochen wurden, befänden sich die Menschen in Angst undUnsicherheit, "sie sind in Schockstarre", sagt Rivas.Auslöser der Krise war die Ankündigung Präsident Daniel Ortegas imApril, die Sozialversicherungsbeiträge zu erhöhen und die Renten zusenken. Spontan kam es zu Demonstrationen, die sich in kurzer Zeit zulandesweiten Protesten ausweiteten. Die unzufriedenen Bürgerkritisieren die Politik des Präsidenten und fordern Neuwahlen, dieRegierung antwortete mit Gewalt.Laut Rivas bereiten sich die SOS-Kinderdörfer auf den nationalenNotfall vor. "Jede Kinderdorf-Familie wurde mit Lebensmittelreservensowie Trinkwasservorräten für einen Monat versorgt sowie mit wiederaufladbaren Lampen. In allen SOS-Programmen wurden Stromgeneratorenaufgestellt", sagt Rivas. Zudem habe man im Zusammenschluss mitanderen Hilfsorganisationen einen dringenden Appell unter anderem anden Ombudsmann für Menschenrechte sowie an Kirchenvertreter inNicaragua geschickt und gefordert, einen Report zur Situation derKinder zu erstellen und eine Versammlung einzuberufen, um sichgemeinsam für einen besseren Schutz der Kinder einzusetzen.Den kommenden Monaten schaut Rivas mit großer Sorge entgegen. Ersagt: "Die Aussichten sind niederschmetternd!"Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerMedienkommunikationSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell