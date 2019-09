Krise? Die Dividendenperlen Fielmann und Novo Nordisk drehen jetzt erst richtig auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

Krise, konjunkturelle Delle, Handelskonflikt. Die aktuellen Sorgen der Investoren kennen viele Namen, was sie aber allesamt eint, ist, dass sie sich gegenwärtig noch immer davor fürchten, dass eines dieser Themen die Börsen auf eine langfristige Talfahrt schickt. Eine Sorge, die nicht ganz ausgemerzt zu sein scheint, auch wenn sich viele Indizes in den vergangenen Handelstagen vermehrt erholten.

Trotz dieser Sorgen existieren einige Aktien, die operativ in Topform sind und nun möglicherweise davorstehen könnten, ein wenig aufzudrehen. Lass uns im Folgenden daher einen Blick auf die beiden Dividendenperlen Fielmann (WKN: 577220) und Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) werfen und schauen, wieso diese beiden Papiere prinzipiell zu diesem Kreis dazuzählen.

Fielmann: Starke Zahlen, Digitalisierung, Dividende!

Eine erste Aktie, die sich die aktuellen handelspolitischen oder auch konjunkturellen Verwerfungen alles andere als anmerken lässt, ist definitiv die von Fielmann. Die Optikerkette verkündete nämlich in diesen Tagen einerseits Zahlen für das erste Halbjahr. Zahlen, die es in sich hatten.

Nach einer Gewinnwarnung im vergangenen Jahr stiegen nun nämlich die Konzernumsätze um 6,6 % auf über 758 Mio. Euro, der Gewinn vor Steuern konnte sogar im Jahresvergleich von 116,1 Mio. Euro auf nunmehr 127,6 Mio. Euro zulegen. Ein Gewinnwachstum von immerhin rund 10 % im Jahresvergleich.

Die Gründe für diese Entwicklung dürften wohl vielseitig sein. Das Fielmann-Management selbst spricht von unterproportional gestiegenen Kosten, die hier das Wachstum beschleunigt haben, für das generelle Wachstum dürfte jedoch der Megatrend der immer häufiger und immer früher benötigten Brillen sorgen, die generell einen interessanten Zukunftsmarkt für Fielmann darstellen. Langfristig dürften zudem digitale Lösungen wie der Onlineversand von Brillen mithilfe passender virtueller Anprobemöglichkeit für Wachstum sorgen, was die Fielmann-Aktie regelrecht zum Aufdrehen bringen könnte.

In der Zwischenzeit dürfte das Gewinnwachstum zudem für steigende Dividenden sorgen. Für das vergangene Geschäftsjahr 2018 zahlte die Optikerkette eine Ausschüttung in Höhe von 1,90 Euro je Aktie aus, die bei einem derzeitigen Kursniveau von 64,65 Euro (30.08.2019, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite von 2,93 % entsprechen würde.

Novo Nordisk: Neues Mittel, solide Zahlen, Hoffnungsträger, Dividende

Eine weitere Aktie, die aktuell in vielerlei Hinsicht in Topform ist und weiter aufdrehen könnte, ist die von Novo Nordisk. Der dänische Diabetesspezialist hat ebenfalls im August ein solides Zahlenwerk präsentiert, bei dem sowohl Umsätze als auch Ergebnisse auf währungsneutraler Basis im mittleren einstelligen Prozentbereich gestiegen sind. Nicht besonders auffällig, aber auch alles andere als verkehrt.

Zudem konnte Novo Nordisk zuletzt mit einer ganzen Reihe positiver Neuigkeiten auf sich aufmerksam machen. So ist Fiasp, ein Mittelchen mit starkem Wachstum, nun auch für Kinder zugelassen, was den Kreis der potenziellen Verbraucher noch einmal erhöhen dürfte. Sowie das Wachstum bei diesem Produkt steigen lassen könnte.

Langfristig scheint der Newsflow sich sowieso auf tolle Neuigkeiten einzustellen. Viele Marktbeobachter und Analysten rechnen schließlich damit, dass Semaglutide, die orale Insulin-Variante, noch in diesem Jahr, vermutlich im Herbst, in den USA zugelassen werden dürfte. Sofern hier Vollzug gemeldet wird, sollte das Wachstum mithilfe dieses Blockbuster-Präparates weiter ansteigen.

Eine Perspektive, die wohl auch die Dividendenjäger freut. Nach inzwischen 21 jährlichen Dividendenerhöhungen in Folge könnte Semaglutide der Aktie in den kommenden Jahren den notwendigen Wachstumskick geben, um mithilfe von vier weiteren Erhöhungen ein Mitglied im Kreis der Dividendenaristokraten zu werden. Zuletzt zahlte Novo Nordisk übrigens eine Dividende in Höhe von 8,15 Dänischen Kronen aus, die bei einem derzeitigen Kursniveau von 352,30 Dänischen Kronen einer Dividendenrendite in Höhe von 2,31 % entsprechen würde.

Es läuft bei diesen Aktien!

Von einer Krise sind die Aktien von Fielmann und Novo Nordisk daher weit entfernt. Beide konnten mit soliden Zahlenwerken beeindrucken, zudem werden beide entweder von Megatrends oder künftigen Hoffnungsträgern profitieren. Das kann ein interessanter Mix für die Krise sein und vielleicht für das eine oder andere Dividendenportfolio.

