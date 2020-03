Ouagadougou/Bonn (ots) - Fast unbemerkt von der Weltöffentlichkeit entwickeltsich in Burkina Faso eine humanitäre Katastrophe. Über 750.000 Menschen, vorallem Frauen und Kinder, sind auf der Flucht im eigenen Land vor bewaffnetenKonflikten mit schlimmsten Menschenrechtsverletzungen. "Den Vertriebenen fehltes am Nötigsten. Ohne die Solidarität der Burkiner könnten die meisten kaumüberleben. Arme Familien teilen das Wenige, das sie haben, mit bis zu 50Personen, die sie beherbergen - oft unter freiem Himmel auf Matten im Hof. Biszu 50, das ist, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Help kann helfen",versichert Kristina Rauland-Yambré, Landesdirektorin Burkina Faso bei derHilfsorganisation Help - Hilfe zur Selbsthilfe. Help arbeitet schon über 10Jahre erfolgreich vor Ort. Aktuell hat die Organisation etwa 12.000 Menschen mitNotunterkünften versorgt und Geld für drei Monate Lebensmittel, Hygieneartikel,Matten, Decken sowie Moskitonetze verteilt.Die vertriebenen Familien mussten alles aufgeben, ihre Häuser, ihre Felder, ihrLeben. "Das Schlimmste steht noch bevor: kein Feld, keine Ernte, kein Auskommen,keine Perspektive. Die Solidarität und Hilfsbereitschaft unter den Burkinern hatkeine Grenzen, davon bin ich fest überzeugt. Aber die Menschen, die so viel mehrLeute aufnehmen, als sie versorgen können, werden mit in die Armutsspiralehineingezogen", warnt Rauland-Yambré. Schon in normalen Jahren sind regelmäßigMillionen Burkinabè von Nahrungsengpässen betroffen und die Mehrheit lebtunterhalb der Armutsgrenze. "Wir brauchen mehr Unterstützung für Burkina Faso -sonst droht eine der schlimmsten humanitären Krisen aller Zeiten in Burkina Fasomit Unterernährung, Krankheit und Tod", so Rauland-Yambré weiter.Achtung Redaktionen: Sehen sie das ganze Interview von Kristina Rauland-Yambréanbei. Gerne vermitteln wir Ihnen auch ein Interview oder Hintergrundgesprächmit Frau Rauland-Yambré. Sie erreichen uns unter der 0228 91529-13 (oder mobil:0173 279 04 38/per Mail schiller@help-ev.de) für Interviewtermine."Help - Hilfe zur Selbsthilfe" bittet um Spenden für die vertriebenen Familien in Burkina Faso:Help - Hilfe zur SelbsthilfeStichwort: Burkina FasoSpendenkonto 2 4000 3000Commerzbank Bonn, BLZ 370 800 40IBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00BIC: DRES DE FF 370Pressekontakt:Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Sandra SchillerPressesprecherinReuterstr. 15953113 BonnFon: +49 228 91529-13mobil: +49 173 2790 438E-Mail: schiller@help-ev.de http://www.help-ev.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/15739/4542327OTS: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Original-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell