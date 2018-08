Krischer: 'Alibi-Progrämmchen' Scheuers bei Diesel-Nachrüstungen

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer hat das geplante Förderprogramm von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zu Diesel-Nachrüstungen bei Müll- oder Feuerwehrautos kritisiert.



"Kleckern statt klotzen scheint hier die Devise zu sein", sagte Krischer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Scheuer verweigere wirksame Maßnahmen gegen Fahrverbote, wo er nur könne und lege stattdessen "Alibi-Progrämmchen" auf.

Scheuer hatte am Donnerstag Nachrüstungen bei der Abgas-Hardware von schweren Kommunalfahrzeugen angekündigt. Dafür kämen bundesweit rund 20 000 Fahrzeuge in Betracht - und zwar in Städten, in denen Schadstoff-Grenzwerte überschritten werden. Hardware-Nachrüstungen bei Diesel-Pkw lehnt Scheuer weiter ab.

Krischer kritisierte, Scheuer verhindere millionenfache technische Nachrüstung von Diesel-PKW auf Kosten der Hersteller. "Kleckern statt klotzen scheint hier die Devise zu sein."/hoe/DP/zb