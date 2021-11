Der Kripto-Odyssee (T.K.O.)-Gipfel 2021: Eine Entdeckungsreise durch die Kryptowährung und ihre technologische Grundlage, die Blockchain

Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) -Aufbauend auf dem Erfolg des Total Kripto Overview (T.K.O) Summit 2021, an dem mehr als 37.000 virtuelle Teilnehmer aus über 11 Ländern teilgenommen haben, wird Toko Token (TKO), der native Utility Token von Tokocrypto, Indonesiens vertrauenswürdigste digitale Börse für Krypto-Assets und auch das erste Unternehmen in Indonesien, das beim indonesischen Ministerium für Handel und Terminbörsen (BAPPEBTI) registriert ist, am 4. Dezember 2021 den The Kripto Odyssey (T.K.O)-Gipfel 2021 organisiere. Dieser bietet einen 360 °-Überblick über die Kryptolandschaft, indem er die Trendthemen abdeckt, die derzeit in der Krypto-Stadt in aller Munde sind, einschließlich DeFi, GameFi und NFT.Der Kripto Odyssey (T.K.O.)-Gipfel 2021 wird sich auch mit der technologischen Grundlage der Kryptowährung, d.h. der Blockchain, befassen, die seit langem als die Technologie angepriesen wird, die die Menschheit auf dem Weg zur Vierten Industriellen Revolution voranbringen wird, indem ihre besonderen Merkmale und Eigenschaften, bemerkenswerte Anwendungsfälle und die Art und Weise, wie sie den Kampf der Menschheit gegen die Covid-19-Pandemie unterstützt hat, untersucht werden.Zu guter Letzt wird es vierteljährliche Updates über den Star der Show geben, nämlich Toko Token (TKO), einschließlich der Dinge, auf die sich TKO-Inhaber in den kommenden Monaten freuen können. Hinzu kommt die Teilnahme von Branchengrößen wie Chia Hock Lai, dem Vorsitzenden des ASEAN Blockchain Consortium, Juan Otero, dem Mitbegründer und CEO der weltweit führenden Blockchain-basierten Reiseplattform Travala.com, Weso, der Entwickler der führenden DeFi-Plattform Beefy Finance, Irene Umar, die Mitbegründerin des GameFi-Revolutionärs Yield Guild Games Southeast Asia (YGGSEA), Oscar Franklin Tan, der Chief Financial Officer (CFO) des NFT-Gamechangers Enjin sowie Tokocryptos eigener Chief Operating Officer (COO) Teguh Harmanda, und es ist sicher, dass der Kripto Odyssey (T.K.O)-Gipfel 2021 ein kleiner Schritt für Tokonauten und ein großer Sprung für die Blockchain- und Kryptowährungsgemeinschaften sein wird.Die Anmeldung ist bis zum 4. Dezember um 13.00 Uhr GMT+7 möglich: https://bit.ly/3qpdglGFür weitere Informationen: https://www.indonesiablockchainweek.com/PressekontaktAnindita Sekar Jatianindita@tokocrypto.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1694773/IMG_3879.jpgPressekontakt:+6281288629269Original-Content von: TKO by Tokocrypto, übermittelt durch news aktuell