Kriminologe Pfeiffer kündigt größte Dunkelfeld-Studie in der Bundeswehr an

Hamburg (ots) - Der Kriminologe Christian Pfeiffer wird in denkommenden Monaten die innere Lage der Bundeswehr in Bezug auf dieMisshandlung von Soldaten analysieren. Auslöser hierfür warenMissbrauchsfälle in der baden-württembergischen Bundeswehr-KasernePfullendorf. Der frühere Leiter des KriminologischenForschungsinstitutes Niedersachsen äußerte sich in derNachrichtensendung NDR Aktuell im NDR Fernsehen am Mittwoch erstmalszu dem Vorhaben.Einzelheiten zur Untersuchung seien noch nicht vereinbart, sagtePfeiffer. "Sicher ist, dass es die größte Dunkelfeld-Studie ist, diees in der Bundeswehr bisher gab." Er werde vorschlagen, eineumfassende Aktenanalyse zu allen bekannten Missbrauchsfällen zumachen. Mit Generälen, mit denen er bereits gesprochen habe, sei ersich einig, dass die Studie schnell beginnen müsse. Es gehe darum,aus der Analyse Folgen für die Struktur der Bundeswehr abzuleiten."Das Ganze geht nur in einem sehr kommunikativen Prozess mitbetroffenen Rekruten, mit den Frauen, mit den Unteroffizieren undnatürlich auch den Verantwortlichen auf der Führungsebene."Pfeiffer sagte auf Nachfrage, auch er habe als Reserve-Offizierder Bundeswehr ähnliche Ereignisse miterlebt. In jeder Armee der Weltund in allen geschlossenen Organisationen - wie Bundeswehr oder demStrafvollzug - müsse man derartige Übergriffe befürchten. "Bei derBundeswehr ist es entscheidend, ob die Kommunikationsstrukturinnerhalb der jeweiligen Einheit es erlaubt - und die Führungskräfteder Einheit dann auch motiviert sind - auf solche Hinweiseeinzugehen." Diesbezüglich erwarte er Unterschiede zwischen deneinzelnen Einheiten. Pfeiffer lobte Verteidigungsministerin Ursulavon der Leyen (CDU). Es sei richtig, jemanden von außen kommen zulassen, der Erfahrung darin hat, Dunkelfelder aufzuklären und Opferzu animieren, über ihre Erfahrungen zu berichten. "Meinen Respektdafür, dass sich die Ministerin sehr schnell dafür entschieden hat."Pfeiffer erwähnte zudem eine aus 2014 stammende Studie zum Thema.Sie sei zwar ein erstes Signal gewesen, aber nicht ausreichendabgesichert. Der Kreis der Befragten müsste weiter gefasst werden, umgesicherte Erkenntnisse ableiten zu können.Am Dienstag war bekannt geworden, dassBundesverteidigungsministerin von der Leyen den Kriminologen Pfeiffermit der Analyse beauftragt hatte. Diese soll Teil einesMaßnahmenpakets sein, mit dem die Bundeswehr künftigem Missbrauchvorbeugen möchte. Die Maßnahmen werden in einem Bericht an denVerteidigungsausschuss des Bundestages erwähnt. Anlass des Berichtswaren unter anderem die Misshandlungen von Soldaten aus derBundeswehr-Kaserne in Pfullendorf, die im Januar bekannt gewordenwaren.