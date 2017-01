"Kriminelle Karrieren": Drei neue Folgen der ZDFinfo-Reihe (FOTO)

Mainz (ots) -Ob Raubkopierer Kim Dotcom, Cannabis-Händler Arjan Roskam oderSex-Unternehmerin Margaret McDonald - sie alle brachten es mit ihrenillegalen Geschäften zu zweifelhaftem Ruhm. Am Mittwoch, 25. Dezember2016, ab 18.00 Uhr, wirft ZDFinfo in drei neuen Folgen der Doku-Reihe"Kriminelle Karrieren" einen Blick auf die Lebensläufe derprominenten Gesetzesbrecher.Er ist der wohl größte Raubkopierer aller Zeiten - und verdientedamit Millionen. Der Film "Kim Dotcom - König der Raubkopierer"porträtiert um 18.00 Uhr den Internet-Unternehmer, der Dank seinerWebsite "Megaupload" ins Visier des FBI geriet. Von einer schwierigenKindheit bis zu seiner Zeit hinter Schloss und Riegel zeichnet dieDokumentation den Werdegang des gebürtigen Kielers nach.Um 21.45 Uhr rückt ein Holländer in den Fokus: Arjan Roskambetreibt neben diversen Coffee-Shops einen Online-Handel fürHanf-Samen. Dokumentationen über seine weltweite Suche nach denbesten Cannabis-Sorten machten ihn zur Szene-Größe. Doch legal istsein Firmenimperium nicht.Auch Margaret McDonald nimmt es mit den Gesetzen nicht so genau:2003 wurde sie in Frankreich wegen Zuhälterei im großen Stilverurteilt. Wie die kultivierte Britin in der Sex-Industrie Karrieremachte, erklärt ZDFinfo um 22.30 Uhr in "Margaret McDonald - Sex alsGeschäft".Aus der Reihe "Kriminelle Karrieren" zeigt ZDFinfo zudem nocheinmal die Folgen "Jordan Belfort - Der Wolf of Wall Street" (18.45Uhr) sowie "Wolfgang Beltracchi - Der Meisterfälscher" (21.00 Uhr).https://presseportal.zdf.de/pm/crime-dokus-auf-zdfinfohttp://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/karrierenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell