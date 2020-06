DORTMUND (dts Nachrichtenagentur) - Der Kriminalpolizist Frank Schniedermeier hat strukturellen Rassismus bei der Polizei in Deutschland ausgeschlossen. Sicherlich gebe es auch hier Polizisten mit rassistischen Tendenzen, das seien aber Einzelfälle, sagte Schniedermeier am Samstag dem Deutschlandfunk. "Wir haben nicht diesen strukturellen und systemischen Rassismus, wie es ihn wohl in den USA gibt. Sicherlich haben wir aber teilweise auch in unseren Reihen Menschen, die rassistische Tendenzen haben und sicher auch Reichsbürger in unseren Reihen."

Auch die Polizei sei ein "Spiegelbild der Gesellschaft", sagte der Kriminalpolizist, der auch Vorstandsmitglied bei der GdP in Nordrhein-Westfalen ist. Rassismus müsse man mit aller Macht und mit aller Konsequenz verfolgen. "Diese Leute haben in der Polizei nichts zu suchen. Dafür gibt es das Schwert des Strafprozessrechtes und dafür sind Staatsanwälte da", so der Polizeibeamte.

Foto: über dts Nachrichtenagentur