Hamburg (ots) - Der NDR "Polizeiruf 110" aus Rostock mit AnnekeKim Sarnau und Charly Hübner bekommt den diesjährigen"Roland"-Filmpreis. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre im Rahmendes Krimifestivals "Tatort Eifel" an "herausragende Persönlichkeitenoder Produktionen, die die Krimi-Filmlandschaft in besonderer Weisegeprägt haben", vergeben. Die Jury begründete ihre Ehrung damit, dassder NDR "Polizeiruf 110" aus Rostock "die sozialen Milieus undgesellschaftlichen Probleme des spezifischen Umfeldes mit den Mittelndes Krimigenres auf eine ungewöhnlich differenzierte Weisereflektiere". Das Ermittlerduo zeichne sich durch "einevielschichtige und ambivalente Charakterzeichnung" aus. Der Preis,benannt nach Regisseur und Schauspieler Jürgen Roland, wird am 21.September im Rahmen einer Gala von "Tatort Eifel" in Daun (LandkreisVulkaneifel) überreicht.NDR Intendant Lutz Marmor: "Der Rostocker 'Polizeiruf 110' istbesonders: Er ist fest in der Region verankert und zeichnet sichdurch detailgenaue Milieubeschreibungen aus. Anneke Kim Sarnau undCharly Hübner prägen den 'Polizeiruf 110' aus Rostock gemeinsam mitdem großartigen Ensemble durch ihre besonderen schauspielerischenFähigkeiten. Ich gratuliere dem Team herzlich zu der verdientenAuszeichnung."Der erste Fall mit dem Ermittler-Team Katrin König (Anneke KimSarnau) und Charly Hübner (Alexander Bukow) lief im April 2010 imErsten. Den nächsten und insgesamt 20. Krimi mit den beiden zeigt dasErste am 6. Oktober. Zur festen Besetzung gehören außerdem Uwe Preuss(Henning Röder), Andreas Guenther (Anton Pöschel), Josef Heynert(Volker Thiesler), Klaus Manchen (Veit Bukow) und Fanny Staffa(Vivian Bukow). Produzentin ist von Anfang an Iris Kiefer (filmpoolfiction GmbH), Redakteurin Daniela Mussgiller.Veranstalter des Krimifestivals "Tatort Eifel" sind das LandRheinland-Pfalz und der Landkreis Vulkaneifel. Das Festival stehtunter Schirmherrschaft der rheinland-pfälzischen MinisterpräsidentinMalu Dreyer.