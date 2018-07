"Das Krimi-Duell": Bestsellerautoren treten gegen einen Profi-Ermittler an - am 1. August 2018 um 20:15 Uhr in SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -"Wenn wir für unsere Fälle Praxiswissen benötigen, fragen wir diePolizei", verraten Volker Klüpfel und Michael Kobr("Kluftinger"-Reihe). In einem einzigartigen TV-Experiment müssen dieBestsellerautoren nun zeigen, ob ihre Fantasie dem scharfen Verstandeines Profi-Ermittlers standhält: Sie haben den "perfekten Mord"geschrieben, den Kriminalhauptkommissar Peter Honecker innerhalb von48 Stunden aufklären muss. Kann das Autorenduo den erfahrenenErmittler auf eine falsche Fährte locken? In "Das Krimi-Duell - Derperfekte Mord?" am Mittwoch, 1. August 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1treten die Herausforderer gegen den Profi an. Fiktion gegen Realität:Wer entscheidet das TV-Experiment für sich?Die Spielregeln:- Die Bestsellerautoren Volker Klüpfel und Michael Kobr schreibeneinen fiktiven Mordfall. Kriminalhauptkommissar Peter Honecker hat 48Stunden Zeit diesen zu lösen. Seine Kollegin Jessica Gerlach darf ihnbei der Recherche unterstützen.- Dabei stehen dem Ermittler die gleichen Mittel zur Verfügung,auf die er auch während seiner regulären Arbeit zurückgreifen kann:Er darf kriminaltechnische Untersuchungen veranlassen und die siebenVerdächtigen verhören.- Die Schauspieler erhalten genaue Figurenprofile. Während derVerhöre mit dem Ermittler müssen sie in ihrer Rolle bleiben undimprovisieren - eine besondere Herausforderung für die Schauspieler:"Peter Honecker war oft nah dran, mich aus dem Konzept zu bringen undhat mich mit völlig unvorhersehbaren Aktionen oft kalt erwischt",berichtet Schauspielerin Nova Meierhenrich von den Dreharbeiten.Zum Mordfall:Feierstimmung im Radiosender FM ONE: Die Crew (in den Rollen u.a.Maria Bachmann, Jonathan Beck, Sina-Valeska Jung und NovaMeierhenrich) stößt auf die 500. Ausgabe ihres Erfolgsformats"Moontalk" an. Doch hinter den Kulissen liegt Zwist in der Luft - undam nächsten Morgen eine Leiche im Studio. Für KriminalhauptkommissarPeter Honecker beginnt jetzt der Wettlauf gegen die Zeit ...Zu den Autoren:Volker Klüpfel und Michael Kobr sind das bekannteste Krimi-DuoDeutschlands: Mit über 6,5 Millionen verkauften Büchern sind sieDauergast auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Übersetzungen ihrer Büchererschienen u.a. in Japan, Taiwan, Polen, Russland und der Türkei.Fünf ihrer Kriminalromane wurden verfilmt und ihre Live-Shows habenbislang rund 350.000 Zuschauer besucht. Ihr aktueller Krimi"Kluftinger" (Ullstein Verlag) ist bereits der zehnte Band derKult-Reihe um den beliebten Allgäuer Kommissar.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEKommunikation / PRConsta nze Wagner / Katja WiesTel. +49 (89) 9507-1125 / -1180Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.com / Katja.Wies@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Stephanie BruchnerTel. +49 (89) 9507-1166Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell